La Justicia de Brasil confirmó la condena contra Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó dos recursos presentados por la defensa del actor y confirmó la pena en régimen semiabierto por los hechos denunciados por la actriz, ocurridos en 2009 durante una gira de Patito Feo en Nicaragua.

Según informó Infobae, el fallo ratificó la sentencia dictada en junio de 2024 y desestimó las apelaciones extraordinaria y especial impulsadas por la defensa de Darthés. La causa se tramita en Brasil porque el actor tiene ciudadanía brasileña y reside en ese país desde que comenzó el proceso judicial.

El fallo de la Justicia de Brasil volvió a respaldar la denuncia de Thelma Fardin

Tras conocerse la resolución, Fardin compartió un mensaje en sus redes sociales y escribió: “Ganamos otra vez”. La actriz también agradeció el acompañamiento de sus abogados y de las organizaciones que participaron del proceso iniciado hace ocho años.

Thelma Fardin celebró la decisión tras ocho años de proceso judicial.

Amnistía Internacional Argentina también difundió un comunicado después de la decisión judicial. La organización sostuvo que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

El expediente tuvo distintos fallos desde la denuncia presentada en 2018. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero la resolución fue apelada y revocada en junio de 2024, cuando la Justicia brasileña condenó al actor a seis años de prisión por mayoría de votos.

Rechazaron los últimos recursos de Juan Darthés: el festejo de Thelma Fardin

Después del fallo conocido este martes, la actriz publicó un extenso mensaje en sus redes sociales. «Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer», escribió.

Luego, agregó: «Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí».

El caso fue considerado inédito por el nivel de cooperación judicial internacional. Los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina trabajaron de manera conjunta para llevar adelante el juicio.

Durante el proceso, Fardin estuvo acompañada por sus abogados Martín Arias Duval y Carla Junqueira, además del equipo de Amnistía Internacional Argentina. La organización participó activamente en el seguimiento de la causa y difundió comunicados tras cada resolución judicial vinculada al expediente.