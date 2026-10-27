Buscando un sentido
Bariloche
Roberto Savasta
14251572
Solo soy un hombre, pateando las latas
de un mundo perdido
Buscando ese rio, escucho las voces
y todo ese ruido, y este sol quemando
después de la lluvia, sin ningún sentido.
Soy hombre, soy algo que busca ese salto cruzando el abismo.
Soy un simple niño creciendo en el tiempo de un mundo agresivo.
Soy parte del mar que late en las costas
de los más perdidos.
Soy algo de sal, parte de esa bruma
que nace en las noches de tanta locura
Soy el brazo amable cubriendo en las noches el vuelo escondido.
Soy solo ese hombre buscando un sentido.
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