Bariloche

Roberto Savasta

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Solo soy un hombre, pateando las latas

de un mundo perdido

Buscando ese rio, escucho las voces

y todo ese ruido, y este sol quemando

después de la lluvia, sin ningún sentido.

Soy hombre, soy algo que busca ese salto cruzando el abismo.

Soy un simple niño creciendo en el tiempo de un mundo agresivo.

Soy parte del mar que late en las costas

de los más perdidos.

Soy algo de sal, parte de esa bruma

que nace en las noches de tanta locura

Soy el brazo amable cubriendo en las noches el vuelo escondido.

Soy solo ese hombre buscando un sentido.