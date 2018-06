Cambiamos futuro por pasado

La afirmación de Macri respecto al “orgullo” que le genera haber realizado la “exitosa” gestión de permitir el nuevo desembarco del FMI en nuestro país (recordando el desastre que fue su presencia en Argentina) junto a la enfática aseveración de Carrió de que “está todo perfecto” luego de la devaluación que llevó al dólar a casi 30 pesos (de casi 200% en la “ exitosa” gestión macrista) es la sinapsis perfecta del dramático y desastroso momento histórico - político -económico que está padeciendo nuestra Patria. A eso se suma la designación de Caputo por Sturzenegger (el mismo del desastre del 2001) al frente del Banco Central para fijar la política monetaria. Se le está tomando el pelo al pueblo con una designación de un funcionario denunciado por evadir y lavar dinero en dólares, a través de múltiples off shore, con su patrimonio en el exterior y en dólares. No lo decía un filósofo, lo decía el genial Luis Landriscina: “poner a empresarios liberales a administrar el país es como poner a una jauría de perros a cuidar el asado”. Una síntesis perfecta de lo que está haciendo este gobierno con nuestro país. No, Doña Rosa?. Cuando se vayan no van a dejar ni despojos de nuestra Patria.

Marcelo Claudio Fracchia

DNI 17.575.066