Carta abierta a los dirigentes políticos

Gustavo Jorge Becerra

DNI 22.412.092

Villa Regina/Gral Godoy

Señores dirigentes políticos:

Esta carta no nace del enojo.

Nace del cansancio de millones de argentinos que todos los días se levantan temprano, trabajan, pagan impuestos, cumplen con la ley y, aún así, sienten que la política dejó de escucharlos.

Durante años nos pidieron confianza.

Hoy son los ciudadanos quienes les piden respuestas.

La política no puede seguir siendo un espacio donde las disputas personales valen más que las soluciones, donde las promesas duran hasta el día de la elección y donde la transparencia parece ser una excepción en lugar de una obligación.

Cada peso que administra el Estado pertenece a quienes lo generan con su esfuerzo. Cada cargo público es una responsabilidad, no un privilegio. Cada decisión debería tomarse pensando en el ciudadano y no en la próxima elección.

Los argentinos no necesitamos más discursos.

Necesitamos dirigentes que den el ejemplo.

Que expliquen cómo administran los recursos públicos.

Que publiquen su patrimonio antes de asumir y después de dejar el cargo.

Que rindan cuentas de sus decisiones.

Que acepten las críticas sin convertirlas en enemigos.

Que entiendan que gobernar es servir.

La confianza se perdió porque demasiadas veces las palabras no coincidieron con los hechos.

Pero todavía hay una oportunidad.

La oportunidad de demostrar que la política puede volver a ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y no un fin en sí mismo.

Un ciudadano argentino