Cipolletti, ciudad insegura

Un joven cipoleño, estudiante, trabajador y deportista, fue asesinado en un robo a su vivienda. No es el primero en nuestra ciudad. Basta, nos dispusimos a exigir por nuestra seguridad. En nuestro barrio Belgrano hace largo tiempo que gestionamos y logramos una garita, donada por un particular, para convertirla en un subdestacamento policial, y la única respuesta que recibimos es que no hay suficiente personal policial ni equipamiento para que esto se concrete. Este barrio se ubica en un lugar estratégico para el control del egreso desde Cipolletti a Neuquén, lugar de escape de muchos de los que cometen delitos en distintos puntos de nuestra ciudad, por lo que disponer de personal policial permanente en nuestro barrio es brindar seguridad a toda la comunidad. Al lado de la garita se encuentra un colegio al que concurren más de 700 alumnos, que sufrieron hechos de inseguridad al ingresar o salir. No aceptamos que en el barrio haya un “hospedaje”, que es sabido por todos, vecinos, policía, Justicia, Municipio y autoridades provinciales, que ha albergado a personas con antecedentes penales (droga y hasta un herido con arma blanca) y trabaja como albergue transitorio. Han lucrado por años sin habilitación, por incumplimiento del Municipio que debía controlarlo, con el agravante de que Acción Social de la Provincia alquilaba una de sus habitaciones. Este barrio sólo tiene categoría residencial con fines recaudatorios. Exigimos que se cumpla con las normas vigentes, que su clausura sea definitiva y permanente.

Exigimos a nuestros gobernantes municipales y provinciales más seguridad en Cipolletti, dejen de usarlo sólo como promesa de campaña.

Exigimos y controlaremos que nos garanticen nuestro derecho a la seguridad, ustedes al postularse y ser elegidos tienen la obligación de velar por los derechos del pueblo.

Vicente Santos Márquez

DNI 8.119.557

Cristina Borja

DNI 10.270.095

Y siguen las firmas