Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

Disintiendo con el periodista Daniel Molina, que por lo general es autor de muy buenas y argumentadas notas, yo creo se equivoca al encuadrar a Milei como un político o aprendiz de político, tradicional porque no lo es de ninguna manera.

Milei era sincero cuando manipulaba la moto sierra y vociferaba lo que decía iba a hacer, el no mentía. El pensaba que con la moto sierra le alcanzaba. El problema es que Milei no sabe nada de economía, absolutamente nada de economía, el repite de memoria teorías absurdas,(económicas) que no se aplicaron en ningún lugar del mundo y no se podrán aplicar jamás.

Cuando Milei fue ungido presidente y se fue desayunando o lo desayunaron de la situación económica de la Argentina, seguramente se habrá sentido muy desamparado y indefenso ante tal situación. Repito, Milei no sabe nada de nada, ante el arrime de Caputo y el ofrecimiento que este le hizo (que aceptaría el cargo de ministro de economía), Milei acepto y le otorgo ese cargo. Milei no sabe qué Caputo va a direccionar todas las medidas que el tome en el sentido de favorecerse primeramente él y luego a todas las empresas y capitales que el (Caputo decidió favorecer).

Las medidas que está tomando de ninguna manera favorecen a la gente, son todas opuestas a lo que vociferaba Milei, ¡Con la Gente no me meto!.

Y como dijo alguien, si aplican las mismas soluciones a un mismo problema obtendrán un mismo resultado, esto lo digo yo “haciendo lo mismo que ya hiciste pero en un tiempo menor, obtendrás el mismo fracaso mucho más rápidamente.