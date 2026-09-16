Comparación histórica

Felipe Omar Diniello

DNI 11.223.573

GENERAL ROCA

En la edición del domingo próximo pasado de Río Negro , se lee en página 4 : “Crecieron las exportaciones casi 50% entre 2023 y 2026”, luego dice que, como es conocido, el gran impulso fue debido a la energía y la minería. Un tanto más abajo resalta que la participación de Argentina en la economía mundial de bienes llegaría al 0.34% , superando el el 0.29% del 2023.

En 1910, Argentina era uno de los principales exportadores de granos y carne del mundo, su participación exacta en el comercio global rondaba cifras cercanas al 2%. Si el 0.34% estimado hoy superaría los 100 mil millones de dólares, para estar igual a 1910 hoy argentina debería exportar mas de 600 mil millones de dólares anuales.

Para estar en esa cifra implica haber desarrollado todo tipo de productividad, vías de comunicación, servicios de todo tipo, ferrocarriles, aviones, etc. Es la manera más simple de entender cómo de ser un país muy rico (8vo. ) pasamos a ocupar el puesto 88 en el mundo

Según los registros históricos de “Our World in Data” y el Proyecto Maddison, Argentina se ubicaba en el puesto 8 del ranking mundial de Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. Con un ingreso por habitante de US$ 6.100 (medido en dólares internacionales de 1990), superaba a naciones que hoy son referentes de desarrollo, como Canadá (US$ 5.860), Alemania (US$ 5.140), Francia o Italia. En aquel entonces, el país competía directamente en la cima del bienestar global, solo por debajo de un puñado de potencias como Estados Unidos.

