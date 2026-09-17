Retroceso en la cultura

Ricardo Dougall

DNI 10.532.537

NEUQUÉN

En estos días se está hablando sobre la educación de nuestros hijos y las falencias que se detectan en todos los aspectos que se refieren a ella. Básicamente los niños no entienden lo que leen y el problema se translada a los niveles siguientes. Le echamos la culpa a “la sociedad” y a la política, cuando somos una parte importante de ella. Eso es simplificar el problema, en criollo “lavarse las manos”.

No será que no participamos lo suficiente, no nos involucramos al menos en la educación de nuestros hijos y dejamos todo en manos del estado, cuyos gobernantes son los mismos que nosotros votamos?

Somos los mayores quienes deberíamos actuar en defensa de la educación de nuestros jóvenes, víctimas de este sistema. Volver al ejemplo y la meritocracia, competir hacia arriba,defender a los maestros, aquellos que todavía están interesados en la enseñanza de excelencia.

Pero poco podemos hacer si desde el poder de turno, aquí en la ciudad de Neuquén quienes deberían ser nuestros “maestros”, desconocen los símbolos de nuestra ciudad, nuestra identidad.

Al menos desde 2012 vengo luchando por que se respete el artículo 1 de la Carta Orgánica Municipal que es muy claro sobre el símbolo que nos identifica como ciudad. Sin embargo, pasan los distintos gobiernos, pero se mantienen las mismas actitudes. Lo más grave es que a nadie le interesa el tema, lo cual acrecienta nuestra pérdida de identidad.

Tenemos un hermoso escudo municipal, no obstante prefieren usar un logotipo que ni siquiera representa el logo de la bandera municipal, incorporada al artículo 1 de la Carta Orgánica Municipal en una de las últimas elecciones. La Sindicatura Municipal, como expresé hace algunos años atrás sigue pintada, no funciona como órgano de control.