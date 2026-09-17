Reforma electoral y debates presidenciales

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

BUENOS AIRES

Estimado Sr. director:

Si se llegara a aprobar el proyecto de Reforma Electoral Integral sin modificaciones en el Congreso Nacional, los debates presidenciales dejarían de ser legalmente obligatorios. Sería muy lamentable perder ese derecho ciudadano que ayuda al pueblo a votar con más información en el contexto de debates públicos entre los candidatos a presidente. Con más debates e información sobre las propuestas electorales de los candidatos, se vota mejor y así la democracia se fortalece.

Saludos cordiales,

