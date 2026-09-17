Primavera en puerta: sube la temperatura en Neuquén y Río Negro, ¿qué pasa con las intensas ráfagas de viento?

Tras el ascenso térmico del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó otra jornada donde el clima cálido será el gran protagonista. Según el pronóstico se esperan máximas superiores a los 20°C en varios sectores de Neuquén y Río Negro.

Las dudas recaen sobre la actividad del viento, cuya intensidad se hizo sentir con fuerza en la jornada previa. Sin embargo, el organismo nacional informó que en esta ocasión las ráfagas reducir sus velocidades. A continuación el detalle del clima para el Alto Valle, la Cordillera y la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 6°C y alcanzará una máxima de 22°C por la tarde. De este modo, el ambiente cálido se mantendrá durante todo el día. Por su parte, el viento alcanzará velocidades de hasta 22 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 6 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche, sin probabilidad de lluvias (0%). Vientos leves de 7 a 12 km/h por la mañana y de 13 a 22 km/h hacia la tarde y noche, sin ráfagas previstas.

Mínima de 6 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche, sin probabilidad de lluvias (0%). Vientos leves de 7 a 12 km/h por la mañana y de 13 a 22 km/h hacia la tarde y noche, sin ráfagas previstas. General Roca: Mínima de 5 °C y máxima de 22 °C. Cielo algo nublado a parcialmente nublado de mañana y tarde, y nublado hacia la noche, con 0% de probabilidad de precipitaciones. Viento constante de 13 a 22 km/h durante el día y la noche, sin ráfagas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera aflojará el frío. La mañana comenzará con 0°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 15°C, hacia la noche se prevé un leve descenso térmico. El viento mantendrá velocidades constante de 12 a 22 Km/h.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 0 °C y máxima de 15 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y nublado en la noche, sin lluvias (0%). Viento de 7 a 12 km/h por la mañana y de 13 a 22 km/h en la tarde y noche, sin ráfagas.

Mínima de 0 °C y máxima de 15 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y nublado en la noche, sin lluvias (0%). Viento de 7 a 12 km/h por la mañana y de 13 a 22 km/h en la tarde y noche, sin ráfagas. San Carlos de Bariloche: Mínima de 1 °C y máxima de 16 °C. Cielo parcialmente nublado de mañana y tarde, pasando a nublado por la noche (0% de probabilidad de precipitaciones). Vientos suaves de 7 a 12 km/h en la mañana y de 13 a 22 km/h por la tarde y noche, sin ráfagas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 19°C y la mínima se ubicará en 8°C. En líneas generales, las ráfagas del viento llegarán hasta los 50 km/h a la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: