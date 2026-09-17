Día siete de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: la grilla completa y el pronóstico para este jueves 17

Neuquén vive una nueva edición de la tan esperada Feria del Libro 2026. Las puertas del predio en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se abren por séptimo día consecutivo para dar la bienvenida a quienes deseen disfrutar de la variada oferta cultural de la región.

El evento de gran convocatoria se desarrollará hasta el 20 de septiembre con entrada libre y gratuita. La agenda concentrará sus propuestas en tres auditorios que funcionan en simultáneo dentro del MNBA, sumando como sedes anexas a la Sala de Arte Emilio Saraco y al Museo Paraje Confluencia.

Todo lo que podes hacer hoy en la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La Feria del Libro 2026 en Neuquén abrirá de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 22, mientras que sábados y domingos funcionará de 14 a 22. A lo largo de cada jornada, los visitantes podrán recorrer 95 stands con más de 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores.

A continuación, la agenda de actividades destacadas para el día de hoy, jueves 16 de septiembre:

10:30 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: El Show de la energía – Fundación Ypf (Espectáculo)

14:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: El Show de la energía – Fundación Ypf (Espectáculo)

15:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Presentación del Grupo Coral Cumelén (Presentación)

Presentación del Grupo Coral Cumelén (Presentación) Auditorio Irma Cuña: Editorial Punto Táctil presenta su catálogo de libros en tinta y en braille (Presentación)

16:00 hs

Escenario: «Juan, vos podés», teatro Analuna (Espectáculo de títeres)

«Juan, vos podés», teatro Analuna (Espectáculo de títeres) Auditorio Marcelo Martín Berbel: «Los cuentos de la tortuga en la Patagonia», por Claudio Paz (Espectáculo)

«Los cuentos de la tortuga en la Patagonia», por Claudio Paz (Espectáculo) Auditorio Irma Cuña: «A 50 años de la dictadura civico-militar y 45 años del ciclo teatro abierto», por Carlos Antonio María Ríos (Conversatorio)

17:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: «Territorio y provincia, rupturas y continuidades en la historia neuquina» por Juan Carlos Chaneton (Charla)

«Territorio y provincia, rupturas y continuidades en la historia neuquina» por Juan Carlos Chaneton (Charla) Auditorio Irma Cuña: «Escribir teatro, ideas y pautas para animarse», por Alejandro Flynn (Presentación)

«Escribir teatro, ideas y pautas para animarse», por Alejandro Flynn (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: Patricia Bobadilla Guerrero presenta «Mi nombre es Burlete», Ed. Autores de Argentina (Biografía) (Charla)

18:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: «La dirección y la supervisión escolar», por Sandra Nicastro y Marisa Díaz, Escuela de Formación docente Carlos Fuentealba, aten (Presentación)

«La dirección y la supervisión escolar», por Sandra Nicastro y Marisa Díaz, Escuela de Formación docente Carlos Fuentealba, aten (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña (Taller creativo)

19:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Jordi W. Aguiar Burgos presenta «Pelota Manchada», Ed. Dunken, (Novela) (Presentación)

Jordi W. Aguiar Burgos presenta «Pelota Manchada», Ed. Dunken, (Novela) (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: El Círculo de Escritores Neuquinos (CEN) presenta su antología «Neuquén es futuro», Ed. Instituto Cultural Latinoamericano (Presentación)

20:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Masterclass del dramaturgo Mauricio Kartun, «Manual de supervivencia teatral» (Capacitación)

Masterclass del dramaturgo Mauricio Kartun, «Manual de supervivencia teatral» (Capacitación) Auditorio María Elena Walsh: María Cristina Adassus presenta «Una verdad en silencio», Ed. Gold Colombia, (Psicológico) (Presentación)

Así estará el tiempo este martes en Neuquén

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se registrará una jornada más cálida en Neuquén.

De acuerdo con el pronóstico, la mañana iniciará con 6°C, la máxima alcanzará los 22°C y la temperatura descenderá a 17°C hacia la noche.

El otro protagonista será el viento que mantendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h. Las condiciones serán ideales para disfrutar de la Feria del Libro 2026.