Fin del corte en la Ruta 143: liberan el paso tras el vuelco de un camión con gas licuado en La Pampa

Luego de 48 horas de interrupción total del tránsito, las autoridades de La Pampa informaron que se habilitó el paso por la Ruta Nacional 143. El corte se tomó como medida de prevención tras el vuelco de un camión que transportaba gas licuado.

Levantaron el corte en la Ruta 143

Durante dos días, en la zona se montó un operativo para poder traspasar el material a otro camión habilitado. El proceso se concretó el miércoles por la noche.

El tramo liberado es el comprendido a la altura del kilómetro 49, cerca de Chacharramendi. La circulación se encuentra normalizada en ambos sentidos.

Las autoridades aseguraron que ya no hay riesgos, aunque solicitaron circular con precaución, respetar las velocidades máximas y seguir las indicaciones del personal apostado en el lugar.