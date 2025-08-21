Conciencia política

Máximo Mateo Cejas Membribe, DNI 47.049.033

CIPOLLETTI

Para la población en general y para los jóvenes en particular lo que vemos de las políticas económicas desplegadas por el Gobierno es que tienen un impacto muy fuerte en nuestra perspectiva de lo que un buen gobernante justo y correcto debe hacer , asimilando esa postura de que son corruptos o que la política es un método de algunos pocos ilustrados para aumentar su caudal económico en perjuicio de la ciudadanía que dicen ellos que representan.

Si bien esto presenta su fuerte impronta de realidad, es lícito volver a los valores por los que se formó la política en tanto tal, tal como lo pensaban los griegos , grandes maestros de la retórica y el debate. Quizás esto es lo que más fortalece la política desde tiempos de Platón, fortaleciendo el pensamiento crítico de ciudadanos sanos y bien empeñados para el manejo de la cosa pública.

No es casual que mientras más conciencia tengan los ciudadanos de las actividades desplegadas por los gobernantes , más fácilmente estos detectaron fallas en sus menesteres.

La política no se basa en gritar, romper incluso prender fuego , sino tal como lo sintetiza uno de los filósofos más grandes del siglo XX, Max Weber, que se destaca su erudición por la historia de la filosofía, que argumenta enfáticamente cn mucha razón, que los políticos en serio deben llevan a cabo un buen pensamiento (filosofía ) y acción, porque pensar es fácil hacer es lo difícil.