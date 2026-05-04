Amenazas del presunto líder narco de Regina salen del fuero federal: la Cámara las envió a la Justicia de Río Negro

La Cámara Federal de Roca declaró su incompetencia material para intervenir en un legajo por amenazas atribuido a Miguel Tomás Bejarano, conocido bajo el alias de «Tomi Wallas», presunto líder de una organización narcocriminal con base en Regina. El tribunal resolvió que el incidente, ocurrido en febrero de este año contra un efectivo policial rionegrino, debe ser remitido a los tribunales provinciales con jurisdicción en dicha ciudad.

Bejarano se encuentra actualmente procesado en una causa de mayor escala por delitos que incluyen tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de tenencia con fines de comercialización, lavado de activos y tenencia ilegítima de armas de guerra. Pese a la gravedad de estos cargos, el tribunal de alzada consideró que el hecho de amenazas no presenta la «conexidad» necesaria para permanecer bajo la órbita de la justicia de excepción.

La disputa por la jurisdicción

El conflicto de competencia se originó tras un incidente ocurrido el 13 de febrero de 2026. Según el expediente, la víctima fue un efectivo de la División Toxicomanías de la Policía de Río Negro. Durante la instrucción, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) insistieron en que las amenazas debían juzgarse junto a la causa principal.

Desde la fiscalía sostuvieron que «la amenaza fue cometida en el marco del crimen organizado por el cual resultó imputado el nombrado«, argumentando que se trataba de una maniobra para eludir las investigaciones y asegurar la impunidad de la estructura criminal. Sin embargo, la defensa de Bejarano impugnó esta postura, señalando que el efectivo amenazado no cumplía funciones bajo órdenes de la justicia federal al momento del hecho, por lo que la competencia correspondía a la justicia ordinaria.

El fallo de la Cámara

Los jueces Mariano Lozano y Richard Fernando Gallego determinaron que, si bien Bejarano está considerado como un hombre inmerso en un «entramado delictivo de narcocriminalidad», las amenazas contra el agente policial provincial constituyen un hecho independiente. El tribunal subrayó que las fuerzas provinciales fueron ajenas a las labores de prevención en la causa federal, las cuales estuvieron a cargo exclusivo de fuerzas federales.

En sus fundamentos, los magistrados citaron doctrina de la Corte Suprema para reafirmar que la conexión entre sucesos independientes «no alcanza para atribuir a la justicia federal el conocimiento de hechos que ni por razón de las personas ni de la materia son de su competencia». Con esta resolución, se revocó el auto apelado y se ordenó la remisión de las actuaciones a la Justicia de Río Negro.

Antecedentes y libertad

Miguel Bejarano es investigado desde hace más de tres años, en una pesquisa que detectó un crecimiento patrimonial injustificado, exhibición de joyas en redes sociales y cargamentos de cocaína con la inscripción «Rey del Sur». Cabe destacar que el acusado fue beneficiado con la excarcelación por la misma Cámara Federal en dos oportunidades entre diciembre de 2025 y abril de 2026, a pesar del rechazo de los fiscales a su liberación.

En una de esas instancias, el juez Lozano había manifestado no advertir que los comportamientos de Bejarano predicaran suficientemente que «obstaculizará la pesquisa» mediante el amedrentamiento de funcionarios. Mientras la megacausa por narcotráfico continúa su trámite en el fuero federal, el nuevo expediente por amenazas se encamina ahora hacia el sistema procesal acusatorio de la provincia.