Cómo hacer marroc caseros, la receta más fácil que vas a encontrar
Una golosina más que tentadora, con pocos ingredientes y mucho sabor para disfrutar. La sugerencia es de @miriambuffa.
Lista de Ingredientes
chocolate cobertura con leche: 300 gr
chocolate cobertura blanco: 150 gr
mantequilla de maní sin azúcar: 7 cdas.
Preparación
Primero hay que salpicar o rociar el molde, tipo budinera de 24×14 cm. con agua. Ahora se le pone papel film de modo que cubramos el fondo y los laterales del molde.
Por otro lado derretimos a baño maría o microondas 150 g de chocolate con leche hasta fundirlo muy bien. Removemos y agregamos 2 cucharadas de manteca de maní, integramos bien y ponemos esta mezcla en la base del molde.
Llevamos a freezer por 8/10 minutos, hasta que al tacto se note firme, pero no duro.
Mientras la primera capa espera en el frío derretimos el chocolate blanco de la misma forma, a baño maría o en microondas. A éste le agregamos 3 cucharadas de manteca de maní, integramos bien y ponemos sobre nuestra primera capa que debe estar firme (si no estuviera la dejamos un ratito más).
Acomodamos bien dando golpecitos para que se empareje y llevamos nuevamente al freezer.
Por último preparamos la tercera y última capa que es igual a la primera. Derretimos 150 g de chocolate con leche, cuando esté derretido le agregamos 2 cucharadas de manteca de maní, integramos bien y ponemos sobre nuestras otras dos capas, emparejamos bien y llevamos a la heladera (esta vez NO FREEZER) hasta que esté firme, 25/30 minutos o un poco más. Desmoldamos y cortamos!
