Golpe policial en Río Negro: secuestraron seis armas en investigaciones por hechos graves en Viedma

Personal policial de Viedma realizó una serie de allanamientos por investigaciones vinculadas a delitos cometidos con armas de fuego. Como resultado, se secuestraron seis armas y distintos elementos de interés para las causas en curso.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 34° y la Comisaría 38°, con intervención del Ministerio Público Fiscal y la participación de grupos especializados como el COER y la Brigada de Investigaciones.

Dos operativos en el mismo día

Durante la mañana, la Comisaría 34° intervino en una causa por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego. En ese procedimiento, se logró el secuestro de un arma calibre 9 milímetros junto con municiones.

Por la tarde, en tanto, la Comisaría 38° llevó adelante allanamientos vinculados a una investigación por tentativa de homicidio.

Allí se incautaron cinco armas de fuego de distintos calibres, además de otros elementos relacionados con la causa.

Avance en investigaciones judiciales

Ambos operativos se realizaron bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y forman parte de investigaciones en curso por hechos de gravedad ocurridos en la capital rionegrina.