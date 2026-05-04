Cerró un paso fronterizo a Chile desde Neuquén este lunes 4 de mayo: los motivos

El arranque de semana trajo complicaciones inesperadas para quienes planeaban cruzar la cordillera desde Neuquén a Chile. El Paso Internacional Hua Hum, ubicado cerca de San Martín de los Andes, se encuentra totalmente cerrado al tránsito este lunes 4 de mayo debido a un fallo técnico crítico.

A diferencia de las interrupciones habituales por clima, esta vez el problema es de infraestructura: un inconveniente en el motor generador que abastece de electricidad al puesto fronterizo dejó a las oficinas de control sin sistema.

Operativo de reparación y clima inestable en la cordillera

Desde la coordinación del paso informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para intentar solucionar la avería y restablecer el suministro lo antes posible. Sin embargo, el entorno no facilita las tareas de los operarios:

Temperatura: se registran apenas 5° grados en la zona de frontera.

se registran apenas en la zona de frontera. Cielo: el tiempo se mantiene nublado e inestable , lo que complica los trabajos al aire libre.

el tiempo se mantiene , lo que complica los trabajos al aire libre. Próximo reporte: se espera una nueva actualización oficial a las 12:00 horas para determinar si se habilita el cruce.

Recomendaciones para los viajeros que quieran ir de Neuquén a Chile

Dada la incertidumbre sobre la reapertura, se recomienda a los usuarios reprogramar sus itinerarios y no avanzar hacia la zona del paso para evitar congestionamientos innecesarios.

Para quienes necesiten cruzar de manera urgente, se sugiere consultar el estado de los pasos alternativos como Mamuil Malal o Pino Hachado, recordando siempre verificar la portación obligatoria de cadenas y los horarios de invierno vigentes.