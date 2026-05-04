ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Cerró un paso fronterizo a Chile desde Neuquén este lunes 4 de mayo: los motivos

Un desperfecto técnico dejó fuera de servicio a uno de los cruces clave de la región. Las autoridades confirmaron que no hay energía eléctrica en la aduana y el tránsito está interrumpido.

Redacción

Por Redacción

Cierran el paso Hua Hum.

Cierran el paso Hua Hum.

El arranque de semana trajo complicaciones inesperadas para quienes planeaban cruzar la cordillera desde Neuquén a Chile. El Paso Internacional Hua Hum, ubicado cerca de San Martín de los Andes, se encuentra totalmente cerrado al tránsito este lunes 4 de mayo debido a un fallo técnico crítico.

A diferencia de las interrupciones habituales por clima, esta vez el problema es de infraestructura: un inconveniente en el motor generador que abastece de electricidad al puesto fronterizo dejó a las oficinas de control sin sistema.

Operativo de reparación y clima inestable en la cordillera

Desde la coordinación del paso informaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para intentar solucionar la avería y restablecer el suministro lo antes posible. Sin embargo, el entorno no facilita las tareas de los operarios:

  • Temperatura: se registran apenas 5° grados en la zona de frontera.
  • Cielo: el tiempo se mantiene nublado e inestable, lo que complica los trabajos al aire libre.
  • Próximo reporte: se espera una nueva actualización oficial a las 12:00 horas para determinar si se habilita el cruce.

Recomendaciones para los viajeros que quieran ir de Neuquén a Chile

Dada la incertidumbre sobre la reapertura, se recomienda a los usuarios reprogramar sus itinerarios y no avanzar hacia la zona del paso para evitar congestionamientos innecesarios.

Para quienes necesiten cruzar de manera urgente, se sugiere consultar el estado de los pasos alternativos como Mamuil Malal o Pino Hachado, recordando siempre verificar la portación obligatoria de cadenas y los horarios de invierno vigentes.


Temas

Chile

Hua Hum

Neuquén

Pasos fronterizos

El arranque de semana trajo complicaciones inesperadas para quienes planeaban cruzar la cordillera desde Neuquén a Chile. El Paso Internacional Hua Hum, ubicado cerca de San Martín de los Andes, se encuentra totalmente cerrado al tránsito este lunes 4 de mayo debido a un fallo técnico crítico.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén