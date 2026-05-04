Weretilneck dijo que “Río Negro no va a afectar ningún glaciar”

Alberto Weretilneck habló de la ley de glaciares y la reforma que delega facultades a las provincias. Foto: Archivo/Chino Leiva

Con la puesta en vigencia de la reforma de la ley de glaciares, que delega facultades a las provincias para la protección de los cuerpos de agua, el gobernador Alberto Weretilneck descartó modificaciones en las condiciones y remarcó que todos los glaciares en Río Negro “están dentro de áreas protegidas”.

“La provincia de Río Negro no va a afectar ningún glaciar porque la mayoría de nuestros glaciares están en áreas protegidas, por lo tanto nosotros no tenemos previsto modificar en absolutamente nada las áreas naturales protegidas”, respondió el mandatario en rueda de prensa ayer en Bariloche, donde participó de las actividades por el aniversario de la ciudad.

El tema de la ley de glaciares aprobada por mayoría en las dos cámaras del Congreso generó fuertes debates en Bariloche donde se realizó una audiencia pública popular y se realizaron diversas concentraciones para expresar rechazos a las modificaciones de la ley.

También el tema surgió en el acto del aniversario este domingo cuando se mencionó la presencia del senador libertario Enzo Fullone, quien recibió algunos abucheos y una expresión desde el público acusándolo por “entregar los glaciares”, en alusión a su respaldo a la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Weretilneck fue categórico al señalar que “ni se va a autorizar minería, ni nuevas modificaciones al estatus vigente”, afirmó y dijo que ante la condición actual bajo protección “no hay que preocuparse, tampoco vamos a avanzar sobre ninguna modificación del status quo hoy”.

El mandatario mencionó de manera directa eventuales proyectos mineros que forman parte de la discusión en otras provincias cordillerana.

Incluso con anterioridad, ante una denuncia de la legisladora Magdalena Odarda, el Gobierno desmintió “cualquier otorgamiento de permisos de explotación minera en zonas glaciares de la provincia”. La acusación aludía a un supuesto permiso a la empresa Tamar Mining S.A. en el cateo Collin.

La Ley 27.804 modifica la norma que regulaba la preservación de los glaciares considerados reservas estratégicas de recursos hídricos y le transfirió a las provincias la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.