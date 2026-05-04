Violento asalto a una estudiante en Plottier: la golpeó, le robó y quedó con preventiva por un mes

El procedimiento judicial se realizó tras la denuncia por el ataque ocurrido en una parada de transporte público.

Un hombre fue imputado por un violento robo cometido contra una estudiante que esperaba el colectivo en Plottier y quedó detenido con prisión preventiva por 30 días. La medida fue dispuesta por un juez de garantías tras una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el ataque ocurrió el 25 de abril cerca de las 00:15 en la intersección de Leopoldo Lugones y Ruta 22, cuando la joven permanecía en la parada luego de que el colectivo no se detuviera.

Ataque y robo en la vía pública

El fiscal Horacio Maitini expuso que el imputado “sin mediar palabra y sin ningún tipo de contemplación” comenzó a golpear a la víctima en distintas partes del cuerpo. En ese contexto, le sustrajo un teléfono celular y un bolso con pertenencias personales.

Entre los elementos robados había cuadernos, un equipo de mate, auriculares, anteojos, tarjeta de transporte y llaves. Según la fiscalía, al retirarse del lugar el acusado se burló de la joven y le dijo que “nadie la iba a ayudar”.

Imputación y medida cautelar

El hecho fue encuadrado como robo simple en calidad de autor. Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por 30 días al considerar que existe riesgo de fuga y peligro para la integridad de la víctima.

Además, se indicó que el imputado ya enfrenta otras tres causas por tentativa de robo, lo que fue valorado al momento de definir la medida.

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló los argumentos del MPF, dio por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva por el plazo requerido.