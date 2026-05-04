Mujer y bebé desaparecidos en Rincón de los Sauces: se habían escapado de un hospital y ahora buscan también a un hombre en Roca

Mujer y bebé desaparecidos en Rincón de los Sauces: se escaparon de un hospital y ahora buscan también a un hombre



La provincia de Neuquén se encuentra en vilo tras la activación de la Alerta Nati. Las autoridades buscan intensamente a Camila Belén Montesino (27) y a su pequeño hijo, Carlos Araya, de apenas cuatro meses, quienes fueron vistos por última vez el pasado 1° de mayo en el hospital de Rincón de los Sauces.



El origen de la desaparición y consumos problemáticos

La reconstrucción de los hechos se remonta a un allanamiento policial realizado en la vivienda de la mujer. Tras el procedimiento, y bajo la sospecha de consumo de estupefacientes, tanto la madre como el lactante fueron trasladados al nosocomio local.

Fuentes oficiales confirmaron a la prensa que los exámenes toxicológicos realizados en la institución de salud arrojaron resultados positivos de droga en sangre para ambos. Debido a que el menor es lactante, el resultado positivo en su organismo sería consecuencia directa del vínculo con la madre.

«Se procura dar con ambos principalmente para prestarles asistencia médica», precisó a Diario RÍO NEGRO el comisario Marcelo Campos, subrayando la vulnerabilidad del bebé dada su situación clínica.

La fuga del hospital y el inicio de la búsqueda

La reconstrucción realizada por este diario, precisa que el hecho que desencadenó la alerta nacional fue la huida de la mujer: aprovechando un descuido, Montesino se escapó del hospital con el bebé sin recibir el alta médica ni dar aviso al personal.

La denuncia formal por desaparición fue radicada por el padre biológico del menor dos días después (1 de mayo) del allanamiento inicial.

Actualmente, la investigación está bajo la órbita de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 y la Fiscalía Única local.



Pistas en Río Negro: buscan a un tercer involucrado

En las últimas horas, la investigación dio un giro hacia la provincia vecina. La Policía de Neuquén maneja información de que la mujer y el niño habrían viajado hacia General Roca, en Río Negro.

Se sospecha que se encuentran acompañados por la pareja actual de Montesino, identificado como Guillermo Alan Amir Zumelzu (27). A raíz de este dato, se realizaron diversos operativos y entrevistas a familiares. Una pariente directa de Zumelzu habría manifestado que los tres se encuentran en buen estado de salud, aunque las autoridades aún no han podido corroborar este testimonio de forma presencial.



Perfil de Guillermo Alan Amir Zumelzu

Debido a la situación, la policía también emitió una orden de localización para Zumelzu, cuyos datos de filiación son:

Estatura: 1.70 metros.

Tez: Trigueña.

Cabello: Corto y oscuro.

Contextura: Robusta.

Las fuerzas de seguridad de ambas provincias trabajan de manera conjunta para dar con el paradero de los tres y garantizar la integridad física del menor de edad.