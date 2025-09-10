Contra el cierre de Casas de Atención y Acompañamiento

Corriente Clasista y Combativa Rio Negro

GENERAL ROCA

El gobierno nacional de Javier Milei, desde el Ministerio de Salud y la Sedronar, decidieron dar de baja a 38 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario de todo el país, siendo 7 de nuestro movimiento.

Pretenden así poner fin a un espacio que día a día acompaña a pibes, pibas y familias en nuestros barrios populares, a personas en situación de vulnerabilidad social, violencia de género, adicciones y consumos problemáticos.

Hoy, 10/09 realizamos una Jornada Nacional de Lucha .

Convocamos a todos los vecinos y vecinas, organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, sindicales, eclesiásticas a acompañar esta lucha, a denunciar este atropello y a sumarse a este reclamo.

