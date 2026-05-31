Río Negro transfirió en mayo más de 20.500 millones de pesos de Coparticipación a los municipios y comisionados

Durante mayo, el gobierno de Río Negro transfirió más de 20.509 millones de pesos a los municipios y Comisiones de Fomento de la provincia en concepto de Coparticipación Municipal de Impuestos, completando los pagos correspondientes a la liquidación de abril de 2026.

El pasado viernes 29 se acreditó a los 39 Municipios y a las 36 Comisiones de Fomento de la provincia la liquidación final del período de abril, que demandó una erogación de 11.753 millones de pesos.

Este último desembolso complementa el “goteo”, es decir, el pago que se ejecutó de forma diaria entre el 2 y el 29 de mayo, adelantando un monto total que superó los 8.755 millones de pesos.

Según las transferencias correspondientes al mes de abril, Cipolletti y Roca fueron los municipios que más recibieron, y en tercer orden Bariloche que tiene varios compromisos de retención de coparticipación por causas judiciales y otros conceptos.

Cipolletti obtuvo 1.730 millones de pesos; Roca 1.430 millones de pesos y Bariloche poco más de 1.000 millones de pesos en el cuarto mes del año. Muy cerca se ubicó Viedma con 969 millones de pesos.

En el goteo diario de mayo las transferencias fueron de 1.400 millones de pesos para Bariloche; 1.081 millones de pesos para Roca y 1.033 millones de pesos para Cipolletti, según la información oficial del Gobierno.

Entre las comisiones de Fomento, en abril la mayor transferencia de coparticipación fue para Valle Azul, del orden de los 32 millones de pesos; seguida por San Javier con 20 millones de pesos y El Cuy con 19 millones de pesos.

El esquema de reparto de la Coparticipación se mantiene con la normativa de 2009. El Gobierno ensayó este año cambios en el sistema, realizó rondas de consultas con los intendentes, pero hasta el momento no envió el proyecto a la Legislatura.