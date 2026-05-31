Insólito control de tránsito en Centenario: el chofer de la grúa iba alcoholizado y terminó a los golpes

Un operativo de tránsito en Centenario derivó en un escándalo durante la madrugada de este domingo 31. Inspectores municipales y efectivos policiales debieron controlar una pelea luego de que los automovilistas sancionados advirtieran el estado de ebriedad del chofer de la grúa contratada para acarrear los rodados. El insólito episodio finalizó con el secuestro del propio remolque.

Según informó Centenario Digital, el operativo se desarrolló en la intersección de las calles Honduras y Ecuador, en la zona del Barrio Sarmiento. El personal de la municipalidad, con el apoyo de la Dirección de Tránsito de la Policía y agentes de la Comisaría 52, llevaba a cabo los controles de documentación y test de alcoholemia a los conductores.

Entre los casos revelados, detectaron a una motociclista con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre y que acumulaba 14 actas contravencionales. En total, indicaron que se retuvieron unos seis vehículos en el control de alcoholemia.

Tensión y agresiones en un operativo de Centenario

Los momentos de tensión empezaron después de las 3 de la madrugada, cuando algunos propietarios de de los autos inhabilitados notaron un comportamiento extraño en el operario de la grúa. A esto, se sumó que detectaron un fuerte aliento etílico en el conductor de la maquinaria, por lo que exigieron que le realicen un control al trabajador.

El reclamo verbal subió de tono en cuestión de minutos y la disputa escaló con agresiones físicas directas. Inmediatamente intervinieron los uniformados y reportaron que uno los efectivos policiales resultó agredido.

Secuestraron la grúa por alcoholemia positiva

Luego del altercado, personal municipal procedió a realizarle el test de alcoholemia al chofer del camión Mercedes Benz, que tenía más de un gramo de alcohol en sangre. Asimismo, tampoco contaba con la documentación obligatoria.

La grúa –cuyo servicio es de un privado contratado por el municipio– fue escoltada por las autoridades hasta el depósito municipal, lugar donde quedó retenida a disposición del Juzgado de Faltas junto a los otros vehículos que inicialmente tenía la tarea de remolcar.