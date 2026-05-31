Hallaron el cuerpo de una adolescente desaparecida en Misiones: confirman crimen por asfixia

Dulce María Beatriz Candia, una joven de 17 años que estaba desaparecida desde hace dos semanas, fue encontrada muerta en el interior de una obra en construcción abandonada el 28 de mayo. Este fin de semana, se conocieron los resultados de la autopsia que confirmaron que la adolescente fue víctima de un homicidio por asfixia mecánica.

El hallazgo se produjo cerca de las 19 del pasado jueves en el barrio El Tucán, cuando efectivos de la policía provincial acudieron al inmueble abandonado tras recibir una alerta. Allí, se dio intervención a la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien coordinó las tareas periciales con el personal de la División Policía Científica y del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Eldorado.

Debido al avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, la magistrada dispuso su traslado inmediato al Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Posadas para la realización de la autopsia.

Posteriormente, un familiar directo formalizó la identificación mediante reconocimiento fotográfico, lo que ratificó que se trataba de la menor que era buscada desde el pasado 17 de mayo por su familia en el barrio Avanti.

La Dirección Homicidios de la Policía de Misiones precisó que no se identificaron armas ni elementos punzocortantes en el lugar, por lo que los investigadores concentran las tareas en reconstruir los movimientos previos de la víctima.

El avance de la causa judicial

En la investigación por homicidio, la Jefatura de Policía dispuso un refuerzo en las dependencias investigativas y requirió la colaboración de la ciudadanía para recopilar testimonios o datos que colaboren en el esclarecimiento del hecho.

Los peritos continúan con el análisis de los elementos biológicos y materiales secuestrados en la escena de la construcción con el objetivo de establecer una cronología exacta del crimen.

Por orden de la jueza Rodríguez, las comisiones policiales mantienen activas diversas diligencias en el terreno.

Además, fuentes judiciales explicaron a Infobae que las líneas de investigación permanecen abiertas y que la fiscalía no descarta la incorporación de agravantes vinculados a cuestiones de género dentro del expediente, a medida que se avance con la identificación de los responsables materiales del asesinato.

Reclaman por la falta de Alerta Sofía

La resolución del caso desató indignación entre los vecinos de Eldorado, quienes apuntaron contra las autoridades por presuntas fallas en los protocolos de búsqueda y prevención.

“Ya se había hecho la denuncia a Niñez por esas niñas”, remarcó una residente local en declaraciones recolectadas por El Territorio y difundidas por Infobae. La misma vecina reclamó la falta de difusión de la causa: «Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”.

Los cuestionamientos vecinales también abarcaron el deterioro de la infraestructura urbana y la falta de control policial en los alrededores:“En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”.