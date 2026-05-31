Preocupa la falta psicólogos en la cárcel de Bariloche

El desgranamiento que sufrió el equipo de psicólogos en el Establecimiento Penal 3 de Bariloche y la falta de reemplazos generó demoras en los informes que esperan varios presos para acceder a beneficios de libertad condicional, al punto de que uno de ellos recurrió a la Justicia con un recurso de hábeas corpus que tuvo un fallo favorable, incluida una orden al Servicio Penitenciario Provincial para que “de manera inmediata” resuelva ese déficit.

La jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, hizo lugar al recurso que presentó un hombre privado de libertad, frustrado por no poder a un beneficio de salidas, con las demás condiciones exigidas por ley ya cumplidas, pero a quien le falta el certificado de un psicólogo habilitado, que es condición determinante.

El fallo es del último martes y ordena al Servicio Penitenciario que sin demora “designe un profesional psicólogo” a fin de que “trabaje conjuntamente con el trabajador social que lleva adelante el tratamiento penitenciario” del demandante, y que “de manera presencial o virtual” confeccionen el informe demorado.

También le exige al organismo encargado de la tutela de los presos que “a la brevedad incorpore por lo menos dos psicólogos”, de modo que el servicio pueda garantizar en Bariloche el “estricto cumplimiento” de las evaluaciones exigidas por ley para habilitar beneficios a los presos.

El pedido de un interno del Penal 3

El interno Horacio González decidió recurrir a la jueza como última instancia, luego de haber transitado a lo largo del año pasado varias etapas de salidas transitorias con buen resultado y de alcanzar el 8 de mayo el “requisito temporal” (dado el monto de su condena) para acceder a la libertad condicional.

En un escrito de su puño y letra dirigido al juzgado, denunció la parálisis del trámite por razones ajenas a su voluntad y el perjuicio que le causa. “El Servicio Penitenciario no tiene psiçólogo en su plantel, por lo que es imposible que entreguen ese informe para arbitrar los medios de mi libertad condicional” se quejó en el hábeas corpus. Agregó que “no se sabe hasta cuándo” continuaría esa carencia y subrayó que es “injustificable la demora”.

Sostuvo el demandante que tiene todos los requisitos en reglas para la libertad condicional, entre los que enumeró “buena conducta, estudios, cursos, trabajo en cocina y salidas transitorias con tutor”. Insistió en que la libertad provisoria le corresponde “por derecho”.

El reclamo fue convalidado por la Justicia

El fallo dejó en claro que “la veracidad de los dichos se encuentra fehacientemente acreditada” por otros expedientes tramitados en ese juzgado y definió a la falta de psicólogos como “un problema de larga data”. Agregó que con la renuncia reciente de dos psicólogos el faltante “se ha tornado insostenible”, ya que queda solo un tercer profesional.

Según consta en la sentencia, el defensor oficial Marcos Ciciarello aludió a una posible “solución provisoria” según la cual los informes podrían ser confeccionados por psicólogos de otros establecimientos penales “vía zoom”, y con prioridad “para quienes hayan cumplido el requisito temporal” de la libertad anticipada, mientras que los de mayor gravedad podrían quedar a cargo del Cuerpo de Investigación Forense.

También se le pidió opinión a la fiscal adjunta Rosario Carballo, quien reconoció el “marcado atraso” en los informes de psicólogos, la existencia de un solo profesional para esa tarea y “la obligación ineludible” del servicio penitenciario para designar profesionales “a la mayor brevedad”.

La jueza Ragusa sostuvo que en otros casos ya se había ordenado requerir informes al Cuerpo Médico Forense “a los efectos de garantizar derechos” y que se había intimado al Servicio Penitenciario a designar nuevos psicólogos, además de brindar capacitación y supervisión del único que continúa prestando tareas, pero “hasta el momento (el martes último) sin mayor resultado”.

Este medio intentó consultar sobre el tema al jefe del Penal 3 de Bariloche, pero no respondió los llamados. Fuentes con conocimiento del tema reconocieron que se trata de una situación “delicada” y entendían que en las últimas horas se habría concretado el nombramiento de un psicólogo para aliviar la crisis.

La jueza Ragusa resolvió que correspondía “hacer lugar” al hábeas corpus, citó antecedentes de otras dificultades y tropiezos registrados en la cárcel barilochense por la falta de psicólogos, y agregó en la parte resolutiva las órdenes al servicio penitenciario para que complete su plantel de esa especialidad.