3J | A 11 años del primer Ni Una Menos, Neuquén y Río Negro marchan este miércoles: una a una las convocatorias

A 11 años de la histórica movilización que unió a la Argentina bajo el grito colectivo de Ni Una Menos, las calles de Neuquén y Río Negro volverán a convertirse este miércoles 3 de junio en el epicentro del reclamo contra las violencias de género, los femicidios y el recorte de las políticas públicas de contención.

Con los lemas históricos de Ni Una Menos y «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos», las agrupaciones feministas denuncian el impacto de las políticas acordadas con el FMI en la economía doméstica de las trabajadoras y criticando la avanzada legislativa sobre las «falsas denuncias» bajo la premisa de que «rebelarse y unir las luchas» es la tarea urgente de la fecha.

La marcha se dará en medio de un pedido urgente de esclarecimiento del reciente femicidio de Agostina Vega en Córdoba. En este marco, el colectivo Actrices Argentinas y la Asamblea Ni Una Menos lanzó una convocatoria urgente para participar de la movilización que tendrá como epicentro el Congreso de la Nación.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el colectivo de mujeres visibilizó la inacción de las autoridades y cargó de lleno contra el Estado: “Estamos hartas, no soportamos más vivir en esta realidad«.

Los puntos de concentración y horarios en Neuquén y Río Negro

Las distintas seccionales confirmaron el cronograma y los lugares clave donde se iniciarán las columnas:

Neuquén Capital: la convocatoria principal está pautada para las 17:30 en el Monumento al General San Martín, el tradicional punto de partida de las movilizaciones en la capital provincial. A esta movilización se sumarán organizaciones de Cipolletti, Plottier, Centenario y Senillosa.

Bariloche: en la ciudad andina, la concentración comenzará a las 18:00 en la intersección de Moreno y Beschedt, desde donde marcharán hacia el Centro Cívico.

Cutral Co – Plaza Huincul: la marcha unificada partirá también a las 18:00 desde la esquina de Carlos H. Rodríguez y Roca.