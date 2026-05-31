Neuquén: ¿Cuáles son los nombres que se pueden votar para la nueva Avenida Mosconi?

La municipalidad de Neuquén iniciará la búsqueda abierta a los vecinos de la ciudad para lograr un nombre nuevo para la llamada nueva avenida Mosconi o la vieja Ruta 22, con un concurso que deberá prever varios requisitos que tiene el registro único de calles de la ciudad. Ya se conocen las diez alternativas sugeridas y un último ítem de «otros» donde las y los vecinos podrán intentar un voto diferente.

El registro tiene varios requisitos pero dos son fundamentales: que no exista otra calle con el mismo nombre y si es una persona, que esté fallecida desde hace al menos dos años. Así fue actualizado en diciembre de 2024 por ordenanza, cuando también se agregó la «ficha limpia» a las propuestas de identificación con nombres de personas

Este lunes 1 de junio estará disponible el botón digital para la votación en la página web de la municipalidad con las 10 sugerencias: gran avenida Confluencia, avenida Neuquén, avenida Las Bardas, Avenida Ingeniero Enrique Mosconi, avenida Limay, avenida Pehuen, avenida Del Comahue, avenida Federal, avenida Patagónica y avenida Confluencia.

Según se informó hoy desde la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Institucional, todo está listo para iniciar la consulta, que se llevará a cabo durante todo el mes de junio.

Se puede votar solo una vez (hay que ingresar el DNI) y se permitirá sugerir un nombre diferente en el ítem «otro».

El concurso tuvo la exigencia por parte de las autoridades de que la nueva avenida Mosconi no lleve el nombre de políticos, aunque ese límite no figura como requisito en el registro de nombres de la ciudad. Hay sectores que propusieron llamarla avenida Felipe Sapag o avenida Horacio «Pechi» Quiroga, y no se aclaró si serán excluidos del expediente que será enviado al Concejo si aparecen en el ítem «otros».

El cambio de nombre de la vieja ruta 22 fue una propuesta del sector privado, se informó desde la comuna; aunque la iniciativa fue adelantada públicamente hace varios años y con insistencia por el intendente Mariano Gaido desde que propuso modificar el trazado de la vieja traza de la ruta en los primeros discursos de apertura de sesiones en el Deliberante.

Ya existe la Enrique Mosconi

Consultada por qué entre las alternativas de votación está el nombramiento de Enrique Mosconi, se indicó que si bien Neuquén ya tiene una calle con ese nombre, de ser elegida, ésta será avenida y no calle. Aunque la avenida Mosconi está nombrada en varios documentos públicos (como llamados a licitación o adjudicaciones), no hay una ordenanza que así lo establezca.

La ordenanza 10.998 de 2006 identificó con el nombre Enrique Mosconi a la calle que une la Trabajadores de la Industria con Conquistadores del Desierto, en el barrio Jaime de Nevares o sector urbano del Parque Industrial Neuquén.

En la última sesión del Deliberante, una de las propuestas de nombres para las calles del Distrito 7 que no fue aprobado por el Concejo fue el de un veterano de Malvinas porque está vivo: tres de las calles llevan el nombre de soldados que fueron a la Guerra por las Islas, en homenaje a los caídos, pero la cuarta propuesta no se autorizó porque es requisito para identificar una calle que la persona ponderada para un nombre tenga al menos dos años de haber fallecido.

En Neuquén hay calles con nombres de artistas que están vivos, pero se las identificó antes de las modificaciones de 2024.

Qué se pide para nombrar una arteria de Neuquén capital

Desde 2024 Neuquén no podrá tener dos calles con el mismo nombre. Es requisito para la identificación que sean «innominadas», con armonía de los nombres en el sector.

Puede ser una denominación tradicional o autóctona, incluidos sucesos o hechos históricos en el lugar o las cercanías (incluye ciudad, provincia, Nación o el ámbito internacional), se permitirán el nombre de personas destacadas por su actuación en la vida pública y podrán ser nombres de calles un lugar, ciudad argentina o extranjera, o Nación, en homenaje a sus habitantes.

Si son hechos históricos o gestas, se requiere un mínimo de dos años desde lo ocurrido y si es una persona que se buscará reconocer, deberá tener al menos dos años de fallecida. No se permitirán identificar calles con nombres de personas condenadas ni aquellos que fueran autoras, partícipes ni instigadoras de delitos de lesa humanidad.