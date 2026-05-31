Se completa el rompecabezas de Vaca Muerta: Neuquén hizo oficial la licitación de 15 nuevas áreas

Las ofertas se podrán presentar hasta el mes de agosto. Foto: archivo Matías Subat.

Neuquén hizo oficial esta semana el llamado a licitación para concesionar 15 nuevas áreas hidrocarbufieras y sumar inversiones en una provincia que hoy concentra la atención de la industria enérgetica por el desarrollo de Vaca Muerta.

La Ronda 1/2026, lanzada por el gobernador Rolando Figueroa durante una visita a Houston, fue formalizada por el Ejecutivo el viernes pasado, a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Allí se convocó a «los interesados en presentar ofertas para la exploración, desarrollo y eventual explotación de áreas hidrocarburíferas en la provincia de Neuquén».

La licitación es llevada a adelante por la empresa provincial de energía Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), firma que tiene intervención sobre las áreas como concesionaria, pese a que las mismas, como informó este diario, no tienen actividad.

Las consultas que surjan del proceso se podrán realizar hasta el 10 de agosto inclusive, mientras que la presentación de las ofertas será el 19 de agosto próximo, desde las 11, en las oficinas de GyP sobre la calle Aramendia 200 de la ciudad de Neuquén.

Licitan nuevas áreas de Vaca Muerta: cuáles son

Según informó en su momento el Gobierno, que a principios de mes dio a conocer los pliegos, las áreas que se compulsarán son Águila Mora Noreste, Cerro Avispa Norte y Sur, Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Corralera en sus distintas variantes, Curamhuele, El Corte, La Hoya, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este.

«Se ubican en zonas estratégicas, con información geológica disponible y cercanas a desarrollos existentes«, argumentaron fuentes oficiales semanas atrás.

Desde el Ejecutivo destacaron que las empresas que deseen participar, tanto de la Argentina como del exterior, tendrán que presentar un plan de trabajo, que será acompañado con un compromiso de inversión para la etapa exploratoria, proceso durante el cual cada firma tendrá que asumir el riesgo.

GyP, por su parte, participará como socio estrátegico, con una presencia que podrá variar entre el 10% y el 20%.

Las empresas con intención de presentar una oferta, ya sea como personas jurídicas de Argentina o el exterior, tendrán que hacerlo en calidad de operadoras o inversoras, necesitando en este último caso «una o más personas que califiquen como operadoras».

Los oferentes no podrán presentar más de una oferta para cada área, aunque sí tendrán la posibilidad de ofertar por más de un área

Además, las compañías que se inscriban deberán constituir un domicilio especial físico en la ciudad de Neuquén y otro especial eléctronico por medio de una casilla de correo.

Vaca Muerta, en el radar el mercado mundial

Las áreas a desarrollar ocupan diferentes sectores de la Cuenca Neuquina, pasando por Rincón de los Sauces en el norte, Añelo en el centro y las inmediaciones de la Comarca Petrolera hacia el sur.

El esquema prevé herramientas como el bono de acceso -con un piso de 500 mil dólares- y la posibilidad de competir en regalías, «lo que permite estructurar ofertas acordes a cada proyecto», se informó.

Cada oferente, a su vez, tendrá que presentar una garantía de 100.000 dólares por un plazo mínimo de 60 días desde la apertura de sobres.

Las Bases y Condiciones podrán ser solicitadas vía e-mail por medio de la casilla de correo electrónico planexploratorio@gypnqn.com.ar.

El llamado se da en medio de una disparada del interés por Vaca Muerta en el extranjero, en especial, como marcó Diario RÍO NEGRO, por el declino de las cuencas shale en Estados Unidos.

La atracción que está despertando la formación shale que concentra Neuquén fue graficada hace unas semanas por el titular de Continental Resources, Harold Hamm, quien hizo expresa la intención de la compañía de mudr sus actividad a la roca austral.