Convocan desde las cooperativas

La Federación de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FESSCA) invita a todas las cooperativas, asociaciones y organizaciones de la Economía Social y Solidaria de Río Negro y Chubut a participar de la ExpoCOOP 2025, que se realizará los días 20 y 21 de diciembre en la ciudad de El Bolsón.

La ExpoCOOP es un espacio de encuentro e intercambio abierto al público general que, desde 2022, reúne experiencias de la Economía Social y Solidaria, fortaleciendo redes, identidades y prácticas de trabajo colectivo en la región.

El evento cuenta con espacios de exposición al público, talleres para grupos asociativos, paneles sobre temáticas vinculadas a la Economía Social y Solidaria, y espectáculos artísticos y musicales. La convocatoria está dirigida a cooperativas, asociaciones civiles, bibliotecas populares, clubes y grupos comunitarios interesados en sumarse al evento que reúne al asociativismo patagónico. Fecha límite de inscripción: hasta el 30 de noviembre Consultas: 294 421-0393

Federación de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina .