En la vieja Europa, después de la guerra

Escapando entonces, cruzando el mar

Llegando a la América.

Mi sangre, mi vida.

Un linaje fuerte que siempre me tira.

Mi madre divina, abuelos y tíos

Mis bellos romanos, dejando su pueblo

sus sueños robados.

Libres frente al viento, cruzando la mar

Llegando a este puerto.

Y fue en Buenos Aires donde he nacido

La sangre se mezcla corriendo en mis venas.

Algo de Italiano, algo de Argentino

No tuvieron miedo, cruzaron la mar

buscando un destino, en la otra punta

tan virgen y nuevo.

Yo crecí soñando, viajando en un barco

volviendo de nuevo.

La sangre que late, el linaje llama

Volver a la Europa de viejas campiñas

que mamá contaba, andando descalza

riendo sin tiempo, juntando hortalizas.

Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche