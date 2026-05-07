Se inauguró el parque eólico «más austral del mundo» en Tierra del Fuego ¿Cómo funciona?

La compañía francesa TotalEnergies puso en marcha un nuevo parque eólico que ostenta el récord de ser el «más austral del mundo» en Tierra del Fuego: abastecerá de energía a sus plantas de tratamiento de gas en Río Cullen y Cañadón Alfa, instalaciones que hasta entonces funcionaban desconectadas de la red eléctrica.

Se trata de un sistema híbrido que combina generación eólica y almacenamiento de baterías, siendo desarrollado junto a sus socios Harbour Energy (ex Wintershall DEA) y Pan American Energy. Es el primer sitio de la empresa en el mundo que opera con un sistema con estas características, según afirma la misma empresa.

Cuenta con dos aerogeneradores de 86 metros de altura de buje y 136 metros de diámetro de pala de la firma Goldwind, con una capacidad total de generación renovable de 9 MW, así como cuatros módulos de baterías desarrollados por Saft, una subsidiaria de TotalEnergies. En total, la iniciativa requirió de una inversión mayor a los 60 millones de dólares.

El desarrollo permitirá mejorar la eficiencia de sus operaciones y reducir las emisiones asociadas al funcionamiento de sus operaciones asociadas a la generación eléctrica en más de un 55%, lo que esperan alcanzar hasta el final de la concesión en la Cuenca Austral de Tierra del Fuego.

El parque eólico se emplazó a unos 130 kilómetros al norte de Río Grande. Se eligió esa zona ya que es conocida por poseer un elevado potencial eólico debido a la constancia y fuerza de sus ráfagas.

Su inauguración se llevó adelante este martes en la planta de Río Cullen, en una jornada que incluyó una visita a las instalaciones, un acto formal y una recorrida técnica. Participaron del evento el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el intendente de Río Grande, Martín Pérez.

Durante el acto, el CEO de TotalEnergies Argentina, Sergio Mengoni, afirmó sentirse orgulloso de la puesta en marcha del proyecto, el cual afirmó que refuerza el compromiso de la empresa con la provincia austral y generará energía con menos emisiones.

Por su parte, Melella destacó que Tierra del Fuego se propone el objetivo de que la producción de gas continúe siendo fundamental, pero incorporando nuevas tecnologías para lograr una mayor eficiencia y sustentabilidad.

Desde la compañía, que opera en el país desde 1978 siendo principal operadora privada de gas, se destacó que la construcción y funcionamiento del parque también generó empleo local, requiriendo 156 trabajadores.