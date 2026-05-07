Sigue abierta la convocatoria para la jornada de viviendas eficientes en Río Negro: ¿Cómo realizar la inscripción?

Río Negro continúa profundizando su estrategia de sostenibilidad y ahorro de recursos. En un esfuerzo por transformar la construcción tradicional en un modelo de mayor confort y menor costo operativo, la Secretaría de Energía y Ambiente llevará adelante una jornada federal clave para el sector. El evento se posiciona como una oportunidad estratégica para alinear la política pública con las necesidades del sector privado.



El encuentro se desarrollará en la ciudad de Cipolletti el próximo miércoles 13 de mayo. La sede elegida es el auditorio de la Secretaría de Energía y Ambiente, ubicado en la intersección de las calles Los Arrayanes y Los Sauces. El cronograma de actividades está previsto para iniciar a las 8.45 y se extenderá hasta las 13.30, reuniendo a las voces más relevantes del ámbito provincial y nacional.

Los interesados en asistir deben realizar su inscripción de manera online, en el siguiente link: https://forms.office.com/e/ C8JESDjBDU .



Uno de los ejes centrales de la jornada será el estado de situación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. Río Negro ha sido pionera en la implementación de esta herramienta, que funciona de manera similar a las etiquetas de los electrodomésticos, permitiendo conocer de antemano cuánta energía consumirá un hogar para calefaccionarse, refrigerarse e iluminarse.



La directora de Evaluación de Proyectos y Regulación de la Secretaría de Energía Eléctrica rionegrina, María del Carmen Rubio, destacó que el objetivo es compartir los logros alcanzados hasta la fecha. Según la funcionaria, «la provincia ya cuenta con una red de profesionales formados y certificadores activos que están emitiendo etiquetas, lo que garantiza una base sólida para el crecimiento del mercado inmobiliario sostenible».



Además del etiquetado, la agenda abordará nuevas herramientas vinculadas a la reducción de consumos energéticos tanto en viviendas particulares como en edificios de mayor escala. La intención de los organizadores es fomentar prácticas que impacten directamente en la economía de las familias, logrando viviendas más eficientes que requieran menos gasto en servicios públicos.



Desde la organización subrayaron que, debido a la relevancia de la temática, se espera una gran afluencia de referentes de cámaras empresariales, arquitectos e ingenieros. Por este motivo, se ha dispuesto una logística estricta que requiere que todos los interesados completen un formulario de inscripción previo para garantizar su lugar, ya que los cupos son limitados por la capacidad del auditorio.



Esta actividad no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política pública concreta que busca consolidar una agenda de eficiencia energética con impacto real. Con la ampliación de su red de certificadores y la formación constante de capital humano, Río Negro se prepara para un futuro donde la construcción sostenible deje de ser una excepción y se convierta en la norma provincial.



