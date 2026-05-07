¿River se vuelve verde?: proyectan nueva infraestructura más sustentable y eficiente

La transición hacia energías más limpias empieza a ganar terreno en el fútbol argentino. River Plate y Vélez Sarsfield, dos de las instituciones más relevantes del país, avanzan con proyectos para incorporar generación fotovoltaica en sus estadios, en una apuesta que combina sustentabilidad, eficiencia energética y reducción de costos operativos.

Vélez es el que lleva la delantera en términos de ejecución. El club comenzó en marzo la construcción de una planta solar sobre la terraza del estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers. El sistema contempla la instalación de 210 módulos bifaciales de última generación, con una potencia cercana a los 120 kWp en corriente continua y unos 100 kW en corriente alterna.

La superficie destinada al proyecto ronda los 1.250 metros cuadrados, y se estima que la producción anual alcanzará aproximadamente los 176 MWh. La energía generada se destinará principalmente al autoconsumo del estadio y sus instalaciones deportivas, lo que permitirá reducir la dependencia de la red eléctrica convencional. A su vez, el esquema contempla la posibilidad de inyectar excedentes al sistema bajo el régimen de generación distribuida vigente en Argentina.

El desarrollo está a cargo de Coral Energía, firma vinculada al Grupo Corven, y posiciona a Vélez como uno de los primeros clubes de la primera división local en implementar una solución de este tipo. El plazo de obra previsto es acotado, con una duración estimada de alrededor de dos meses, lo que permitirá ver resultados en el corto plazo.

En paralelo, River Plate analiza una iniciativa de mayor escala, vinculada a la ambiciosa remodelación del estadio Monumental. El proyecto contempla la instalación de paneles solares en el futuro techo integral del estadio, así como en sectores complementarios como edificios anexos y playas de estacionamiento.

De acuerdo con estimaciones preliminares difundidas en ámbitos especializados, el sistema podría generar entre 6.500 y 7.000 MWh al año. Ese volumen permitiría cubrir hasta el 70% de la demanda eléctrica del estadio, lo que implicaría un ahorro significativo frente a un gasto energético mensual que actualmente sería elevado.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es su esquema de financiamiento: se plantea como un desarrollo con inversión privada, lo que evitaría costos iniciales para el club. Este modelo, cada vez más frecuente en proyectos energéticos, busca facilitar la adopción de tecnologías renovables sin afectar las finanzas de las instituciones.

La iniciativa forma parte del proceso de transformación integral del Monumental, que incluirá la ampliación de su capacidad hasta superar los 100.000 espectadores, la construcción de nuevas tribunas y la incorporación de un techo completo. Las obras, que demandarán una inversión superior a los 100 millones de dólares, se extenderán durante aproximadamente tres años.

El avance de River y Vélez se enmarca en una tendencia que ya tiene antecedentes en la región. En Sudamérica, algunos estadios comenzaron a incorporar sistemas de generación solar en la última década, aprovechando grandes superficies disponibles y altos niveles de radiación. Estas experiencias muestran que el fútbol puede convertirse en un actor relevante dentro de la transición energética, no solo por su visibilidad sino también por su capacidad de consumo.

En este contexto, la incorporación de energía fotovoltaica en estadios argentinos marca un paso significativo hacia infraestructuras deportivas más sostenibles, alineadas con las nuevas demandas ambientales y económicas.