De la ENET N°1 al mundo: 40 años de egresados



Neuquén siempre ha sido semillero de técnicos que se han destacado en todo el mundo. Hoy homenajeamos a una generación de estudiantes del establecimiento reconocida por sus logros alcanzados con trabajo y amistad. Celebrar cuatro décadas de egresados y, al mismo tiempo, celebrar la vida, la amistad, el compañerismo, es privilegio infrecuente que genera muy de vez en cuando el paso por tan importante institución educativa como lo fue la escuela técnica.

Estos jóvenes del ayer conforman una hermandad de Técnicos Electromecánicos nacidos en la segunda mitad del siglo pasado, que vivieron muchos cambios sociales y tecnológicos, algunos de los cuales comenzaron a verlos en la escuela. ¡Recuerdan tantas cosas…! Por ejemplo, conversaciones de algunos compañeros, inquietos o curiosos, con uno de los profesores, el Moncho Sosa, sobre computadoras: lo que generaba la Commodore 64, de 8 bits, ¡una locura que llegaba a los hogares!).

Con sus palabras: “40 años después, la supera cualquier teléfono… Pasamos del disco, magazine, el ‘monopolio’ del walkman, casete, cd, pendrive… a la música en Spotify; de las cartas y el teléfono fijo (el que tenía), al email, internet y las redes sociales: WhatsApp, Instagram, Facebook, Tik Tok, X… y todo eso cabe en un aparatito en la palma de la mano”, recuerdan.

Y esos recuerdos también son un viaje al pasado, experimentando una mezcla de emociones que van desde la nostalgia “Muchos nos conocimos de chicos, del barrio, otros al ingresar a primer año, pero todos nos descubrimos o llegamos desde otras escuelas y ciudades al comenzar la especialidad de Electromecánica”.

Sin saberlo, 4to. año sería el punto de partida de una gran amistad.

Cuna de grandes aprendizajes, técnicos, vivenciales, físicos y de relaciones personales, donde muchos docentes, preceptores y directivos, dejaron grandes enseñanzas que aún hoy recuerdan, “y, obvio, alguno que otro lo tenemos en la lista negra de lo que no debemos hacer, por suerte los menos”. Mantelli, nuestro querido preceptor Gatti, Correnti, Farinaccio, Sosa, Parón, Chávez, Salanova, Piñeyro, López Polo, Meier, Flores, Gargiulo, Tarifeño, Manzur, Bernal, Roldán, Herrera, Contreras, Killi, Afione, Leonetti, Bunzli y tantos más hicieron lo posible por darnos la mejor formación como técnicos y personas.

“Nos ha unido la vida mucho más de los esperado, las enfermedades, y también la muerte, sí… esa muerte que nos golpeó de muy chicos con Patricio Fitzgerald en 1983, luego nos sorprendió maduros y mucho más sentimentales y conscientes con la muerte de Alejandro Martelli en 2021, en plena pandemia, nos dejó muy marcados y comprendimos que el tiempo no es eterno, la vida tampoco, que hay que aprovechar el momento, y mientras hacíamos el duelo y nos recuperamos de la muerte de un gran tipo, en 2022 Mike, nuestro gran fotógrafo y ahí a los pocos días, fallece el Cata (Marcelo Montarcé)… No nos daba el tiempo de pensar mucho, de ver qué nos pasaba y cómo desaparecían terrenalmente los amigos/compañeros. Ese mismo año se nos va Karin Temi, el Karo, tremendo, lo pudimos cuidar, acompañar, ayudar, pero se nos fue así sin más. Dijimos Basta, no nos podemos morir así de rápido, ¿Qué pasa?… y la vida nos volvió a sorprender, o mejor dicho la muerte. Y en el 2023 se nos murió el Daro, el Chileno, el enano, el amigo, también casi en los brazos de algunos de nosotros, Dario Flamini, ese que estaba todo el día haciendo sus chistes y picardías, el que te encontraba y te abrazaba en el medio de la calle y te conversaba así sin más un montón. Somos un montón, pero que se nos mueran 6 compañeros también fue un montón, nos afectó, sí. Pero nos unió más, nos reímos más, nos queremos más, nos hablamos más y nos juntamos más, siempre con los que no viven en Neuquén presentes y creo que a mucho de nosotros nos ha permitido ver la vida, amigos y familia con otros ojos y con otros sentimientos.

Nos han golpeado, pero somos 6to. 4ta, Técnicos Electromecánicos, egresados de la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1 “Capital Don Juan de San Martín”, promoción 1985, donde hubo grandes directivos, preceptores y profesores que nos formaron como ciudadanos libres y responsables para mejorar el mundo que nos rodea, arreglando lo que se rompe, mejorando lo que se pueda, inventando soluciones, con amor paciencia y la locura de un técnico mecánico electricista al que no lo detiene nada”.

Hace apenas unos días, este mes de diciembre, con permiso de las autoridades actuales se congregaron en la escuela y la recorrieron en emotivo encuentro, revivieron aquellas épocas de juventud, en vivo y en directo, ya no la reunión que hacen a través de las redes sociales sino en persona, como podemos observar en la foto al grupo que asistió a la visita. Colocaron una placa que finaliza así: “De la Enet N° 1 al mundo, con trabajo y amistad”.

Amistad que se sella con la asiduidad de las reuniones con la familia que han constituido. Hoy los homenajeamos porque festejan la vida con la alegría del reencuentro.

Los homenajea alguien que tiene a cada uno de sus alumnos presentes: fueron una parte muy importante de mi vida.