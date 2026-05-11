Cómo le fue a la Feria Internacional del Libro: balance, números y récords de la 50° edición



La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cerró una edición histórica con cifras récord y un balance ampliamente positivo. Más de 1.340.000 personas recorrieron los 50.000 metros cuadrados de exposición a lo largo de los 19 días que duró el evento, lo que representa un 8% más de visitantes que en 2025. A medio siglo de su creación, la Feria volvió a consolidarse como uno de los principales faros culturales de la región y un punto de encuentro imprescindible para los amantes de los libros.



La Fundación El Libro, organizadora del evento, presentó este sábado los números finales de una edición que se caracterizó por la masiva participación del público, pasillos colmados semana tras semana y una programación pensada para todas las edades. En total participaron 480 expositores, con 380 stands, y se informaron 1.587 sellos editoriales, tanto locales como internacionales.



Un gran mapa cultural y federal



La Feria se desplegó en nueve pabellones (Ocre, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Blanco, Pista Central, 8 y 9), con 12 salas y 9 auditorios semiabiertos, entre ellos la Zona Infantil Javier Villafañe, Zona Futuro, Zona Explora y la Tribuna Joven. Estuvieron representados 14 países, dos colectividades y 19 provincias argentinas, reforzando el perfil federal e internacional del encuentro.



Uno de los ejes más convocantes volvió a ser el programa Libro% de la CONABIP, con la adhesión de 197 expositores y la participación de 874 bibliotecas populares de todo el país.

Fenómeno de masas y redes sociales



La Feria también se vivió con fuerza en el ecosistema digital y en las firmas de autores, que generaron filas kilométricas:

Autores más buscados: Alice Kellen, Axel Kicillof, Gabriel Rolón, Felipe Pigna y Mercedes Ron lideraron las firmas más extensas.



Impacto digital: Se acreditaron más de 1.000 creadores de contenido y la comunidad en redes sociales ya supera los 700.000 seguidores entre todas las plataformas.



Más de mil actividades y figuras internacionales



La programación cultural incluyó 714 actos en salas y 633 actividades organizadas por la Fundación El Libro, además de firmas multitudinarias: se registraron 5.381 firmas, correspondientes a 4.973 autores. La Feria recibió a dos Premios Nobel de Literatura, el sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan, y desarrolló un homenaje especial a Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte, con propuestas inmersivas y expositivas.

(Foto: Sebastián Motta)



Entre las grandes novedades de esta edición, se destacó la inauguración con tres voces femeninas centrales de la literatura argentina actual —Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada— y la participación de Perú como País Invitado de Honor, con un espacio de 500 m² dedicado a su producción literaria y cultural.

Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, en la inauguración.



Espectáculos, premios y fuerte presencia digital



La Pista Central fue uno de los grandes atractivos, con espectáculos musicales y eventos que convocaron a miles de personas, al igual que charlas y presentaciones con autores como Claudia Piñeiro, Agustina Bazterrica, Felipe Pigna, María O’Donnell, Arturo Pérez-Reverte y Oriana Sabatini, entre muchos otros.



En el marco de la Feria, se entregaron importantes reconocimientos:

Premio de la Crítica: Un hombre, de Juan José Becerra.

Premio Literario Fundación El Libro: 1er Premio para El surco y el peso, de Juan Vitulli.

Editora del Año: Gloria López Llovet de Rodrigué.

Crecimiento profesional y educativo



Las Jornadas Profesionales también mostraron un fuerte crecimiento: asistieron 13.067 profesionales del libro, un 20,89% más que el año anterior, provenientes de 19 países. En logística, se despacharon 32.833 kilos de libros a nivel nacional y más de 6.972 kilos a nivel internacional.





El aspecto educativo tuvo un rol destacado, con la participación de 36.932 estudiantes acompañados por 3.893 docentes, además de 1.019 docentes que formaron parte de actividades específicas y de la Zona Docente.

Lo que viene



La Fundación El Libro confirmó que la 51° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se realizará del 29 de abril al 17 de mayo de 2027, nuevamente en el predio de La Rural. Las Jornadas Profesionales se desarrollarán del 27 al 29 de abril, y España será el próximo País Invitado de Honor.



Con cifras récord, diversidad de propuestas y una convocatoria multitudinaria, la Feria cerró su 50° edición reafirmando su lugar como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina.