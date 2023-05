Defraudación a un invento

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

Roca

He sido defraudado vil mente por la empresa Volkswagen en la forma menos esperada dada la supuesta categoría y supuesta trayectoria de dicha empresa, aunque ya lo comente en otra carta para los que no lo leyeron paso a relatar un compendio de los hechos. Hace más de un año le envíe el diseño completo de mi inversor generador de pulsos de alto rendimiento para motores eléctricos de automóviles que es regenerativo, inductivo, capacitivo, resonante al ingeniero Juan Ignacio Tournour (planta en General Pacheco), para que lo envíe a Alemania cosa que hizo, en repetidas oportunidades a mi solicitud requirió información, la respuesta fue siempre la misma: todavía no hay resultados en mis últimas solicitudes de información. Tournour alegó que la empresa Volkswagen era un “monstruo” y que él no sabía adonde había ido a parar la carpeta con el diseño del inversor. Pocos meses después de me dio esta respuesta recorriendo internet veo que Volkswagen estaba promocionando un novedoso e (INEDITO) generador de pulsos electrónicos para motores eléctricos de autos con un rendimiento superior del 20% más, saben qué, ¡era mi sistema! Y lo más lindo era que lo promocionaba como de factura propia, una falacia. El único inversor generador de pulsos que tiene rendimiento superior es el mío por el sistema que tiene. Este sistema concatena las potencias individuales del vasto contenido armónico en única frecuencia individual que es la de resonancia de la inductancia del campo del motor con el capacitor de recuperación. Tengo la patente, para que no queden dudas de lo que estoy diciendo el motor que se ve en ella se construyó para desarrollar la electrónica de recuperación.