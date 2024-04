Derecho a réplica

Este diario publicó la carta “F16 inversión estratégica para la Fuerza Aerea,“ del -que dice ser mi contemporáneo Néstor L. Castañon, opinión que va por su cuenta y que no comparto. Opina Castañon -equivocadamente ya que dice que el Comodoro (R) Don EDUARDO GENEAU, no es Comodoro sino capitán de navío, este marino retirado luego de prestar 37 años de servicio habiendo cumplido 37 años de servicios en la Armada de nuestro país, con mas de 2.000 horas de vuelo en Suhaber, ex combatiente de Malvinas, ha vertido la opinión que comparto plenamente, sobre los F 16.



Para conocer su historial, poner su nombre y apelllido en Google. Sobre homologaciones y grados en que se explaya Castañon, también lo hace equivocadamente -he sido gendarme- y posteriormente oficial subalterno de Policía, he llevado sobre mis hombros los atributos del grado, va mal Castañon por ese lado. Los F 16 son aviones con 40 años de servicio y han participado en los conflictos liderados por EE UU, Francia e en Irak, Libia, Siria y Agfanistan -según versiones periodisticas. Dice Castañon que no habría problema con los repuestos, y opina que por más información habría que dirigirse a la Fuerza Aérea.



Todos los que lucharon en Malvinas por nuestra Patria, se han llenado de gloria. Discrepo con las afirmaciones de Castañón en sus conclusiones de su carta, ya que EE UU estuvo del lado de su madre patria en Malvinas (hasta les envió uniformes calefaccionados, los enviaron en un submarino nuclear, que anduvo merodeando por nuestras aguas).

Juan Carlos Malgesini

DNI 4673429

Puerto del Este