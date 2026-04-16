Derrumbes en la Ruta 40

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947 Abogado – Ex Juez

ZAPALA

Con fecha 14 de abril de 2026 se reactivó la peligrosidad de la ruta 40 tanto respecto a su transitabilidad extremadamente riesgosa y en particular el desprendimiento de rocas convirtiéndose el tráfico en ese sector en una problemática recurrente.

Así las cosas, en la fecha mencionada anteriormente un conductor sufrió lesiones leves tras volcar su vehículo luego de impactar contra una piedra sobre la calzada, en cercanías de río Villegas. El hecho ocurrió alrededor de las 6:15 h a unos 6 o 7 km del puesto de Gendarmería Nacional Argentina en dirección a San Carlos de Bariloche.

Un automovilista que llegó al lugar con anterioridad refirió que una piedra se desprendió del talud y cayó sobre la ruta justo cuando circulaba un Fiat Duna. El hecho relatado vuelve a encender las alarmas en ese sector de la ruta 40.

Como antecedente el 16/05/2025 tuvo lugar un choque frontal sobre la Ruta 40 con un muerto y tres heridos, también resalto el derrumbe de piedras entre Villa La Angostura y Bariloche que ocasionó el cierre de la misma ruta. Lo expresado pone de manifiesto la omisión y el desinterés del Estado en el interior profundo. La falta de atención por las autoridades se ha convertido en una gravísima negligencia que debe subsanarse de inmediato para lograr las mejoras urgentes de rutas y caminos y así circular de manera segura. Atentamente

