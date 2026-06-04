Drones y cámaras en yacimientos petroleros: ¿de que se trata el nuevo sistema de monitoreo en la Cuenca del Golfo San Jorge ? 

En línea con el proceso de modernización y fortalecimiento de la actividad hidrocarburífera que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, la operadora ROCH SA incorporó un sistema de monitoreo inteligente en los yacimientos Cañadón Yatel, Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte y El Guadal–Lomas del Cuy, ubicados en la Cuenca del Golfo San Jorge santacruceña.

La iniciativa contempla la puesta en funcionamiento de drones autónomos de última generación y una red de cámaras fijas, integradas a una sala de control operativa las 24 horas, los 365 días del año, tecnología que permitirá optimizar el monitoreo de instalaciones, reforzar la seguridad de las operaciones, prevenir accesos no autorizados y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

Tecnología de vanguardia

El nuevo sistema busca garantizar la protección de la infraestructura. Fotos gentileza.

Uno de los aspectos centrales de esta incorporación tecnológica, es que no reemplaza las tareas que actualmente desarrolla el personal en campo, sino que amplía sus capacidades de supervisión, control y análisis. Los drones y sistemas de monitoreo aportan información en tiempo real, mientras que la interpretación de los datos y la toma de decisiones continúan estando a cargo de profesionales especializados.

El sistema combina drones equipados con cámaras térmicas e imagen de alta resolución con estaciones autónomas de operación remota, permitiendo realizar inspecciones sobre líneas de conducción, baterías, tanques y otras instalaciones críticas. La información es transmitida en tiempo real a una central de monitoreo, donde equipos técnicos analizan los datos y coordinan las acciones necesarias.

Entre los principales beneficios de la tecnología implementada, se destaca la detección temprana de posibles derrames de hidrocarburos, fugas de gas, anomalías operativas y movimientos no autorizados dentro de las áreas productivas, contribuyendo a minimizar riesgos ambientales y fortalecer los mecanismos de prevención y control, además de realizar relevamientos en zonas de difícil acceso o con condiciones de mayor riesgo para el personal.

La incorporación de estas herramientas fortalece la protección de la infraestructura productiva, contribuye a desalentar hechos de vandalismo o sustracción de materiales, mejora la capacidad de respuesta ante incidentes y optimiza la gestión operativa mediante el monitoreo permanente de instalaciones estratégicas.

Foto gentileza.

La implementación inicial contempla dos drones en operación, con una proyección de expansión gradual, que permitirá ampliar la cobertura sobre la totalidad de las áreas concesionadas.

En este contexto, desde el Gobierno de Santa Cruz, sostuviern que buscan impulsar la consolidación de un esquema de producción energética que combine inversión, incorporación de tecnología y fortalecimiento de los controles, generando condiciones para un desarrollo sostenible de los recursos hidrocarburíferos y una mayor protección del ambiente y las comunidades.