Río Negro busca USD 60 millones para recuperar los tramos más críticos de las rutas 22 y 151

La Provincia busca avanzar con la recuperación de sectores deteriorados de las rutas nacionales 22 y 151. Foto: Flor Salto.

Río Negro avanza en el diseño de un esquema de financiamiento destinado a recuperar los tramos más críticos de las rutas nacionales 22 y 151. Desde este lunes y hasta el miércoles, la Provincia recibe una misión técnica de FONPLATA y del Ministerio de Economía de la Nación para definir los aspectos de una operación de crédito que contempla una inversión de USD 60 millones.

La gestión se enmarca en la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de asumir la administración de ambos corredores nacionales y avanzar con obras sobre dos rutas estratégicas para la conectividad y el desarrollo productivo de Río Negro.

Recorren las rutas 22 y 151 para definir las obras prioritarias

La misión se desarrolla entre el 7 y el 9 de septiembre y reúne a representantes de FONPLATA, el Ministerio de Economía de la Nación, Vialidad Nacional, Vialidad Rionegrina, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), dependiente del Ministerio de Hacienda.

Durante las primeras jornadas se realizan recorridas técnicas por la Ruta Nacional 151, hasta el límite con La Pampa, y por la Ruta Nacional 22, en la zona de Choele Choel.

El objetivo es observar en territorio el estado de los corredores y contrastar los relevamientos realizados previamente por los equipos técnicos de Vialidad Rionegrina.

La reunión central está prevista para este miércoles. Allí se analizarán los resultados de las recorridas y se avanzará en la definición de los aspectos técnicos de la operación de préstamo.

Una inversión de USD 60 millones para los sectores más deteriorados

El programa que analiza la Provincia contempla USD 60 millones de financiamiento externo para intervenir los sectores considerados prioritarios de ambas rutas.

La definición de los tramos a recuperar estará a cargo de Vialidad Rionegrina, que tendrá la responsabilidad técnica de establecer las prioridades, elaborar los proyectos y ejecutar las intervenciones.

En tanto, la UPCEFE, dependiente del Ministerio de Hacienda, tendrá a su cargo la gestión administrativa, financiera y fiduciaria vinculada con la operación.

De esta manera, el Gobierno provincial busca avanzar en una herramienta de financiamiento que permita transformar los relevamientos sobre el estado de las rutas en un programa concreto de obras.

Dos corredores estratégicos para Río Negro

Las rutas nacionales 22 y 151 cumplen un papel central en la comunicación vial de Río Negro con otras provincias y en el traslado de producción, bienes y personas.

La Ruta 151 conecta el Alto Valle rionegrino con La Pampa y constituye uno de los principales corredores hacia el norte del país. La Ruta 22, por su parte, atraviesa buena parte del territorio productivo provincial y articula localidades y zonas de actividad económica del Alto y Medio Valle.

Por eso, la recuperación de los sectores más deteriorados es considerada una intervención estratégica para mejorar la circulación y las condiciones de seguridad vial.