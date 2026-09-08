Corte total de la Ruta 40 por un gran derrumbe entre Bariloche y El Bolsón: piden evitar la zona o circular con extrema precaución

Este martes se registró un gran derrumbe sobre la Ruta Nacional 40 que está afectando el tránsito en el tramo comprendido entre Bariloche y El Bolsón.

Vialidad informó que en el lugar hay personal trabajando con el fin de despejar la ruta, pero resaltó que hay corte total de circulación y recomendó evitar la zona o transitar con extrema precaución.

Gran derrumbe en la Ruta 40

A través de un parte emitido a las 7, Vialidad Nacional informó sobre la presencia de rocas de gran tamaño en el sector del Lago Guillelmo.

Como consecuencia del derrumbe, la calzada quedó reducida, por lo que se solicita a los automovilistas extremar los cuidados.

Asimismo, se pide a quienes transiten el tramo de la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche que respeten la señalización y las indicaciones del personal desplegado en la zona.