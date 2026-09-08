Disparos y fuga en el barrio Guido: comenzó en Viedma el juicio contra un hombre acusado de atacar a policías

La defensa sostiene que el acusado no fue quien realizó los disparos. Foto: Marcelo Ochoa.

Comenzó este lunes en Viedma el juicio oral y público contra un hombre acusado de efectuar disparos con un arma de fuego en inmediaciones del barrio Guido y de volver a disparar cuando intentaba darse a la fuga luego de ser advertido por personal policial.

El debate se desarrolla en la sala Anexo del Poder Judicial y se extenderá durante los próximos tres días. En la primera jornada se realizaron los alegatos de apertura de la Fiscalía y la Defensa, además de comenzar la declaración de los primeros nueve testigos.

La acusación de la Fiscalía

Los fiscales Paula de Luque y Pablo Peralta sostuvieron que podrán demostrar que el 30 de mayo de 2025 el acusado se encontraba en inmediaciones del barrio Guido con un arma calibre 9 milímetros, sin la autorización legal correspondiente.

Según la acusación, el hombre habría efectuado varias detonaciones y, luego de ser advertido por efectivos policiales, volvió a disparar mientras intentaba escapar del lugar.

La Fiscalía señaló además que, después de los disparos, el acusado se habría refugiado en un departamento del mismo barrio. Horas más tarde habría salido del lugar y fue aprehendido por la Policía.

Durante su alegato, Peralta calificó el episodio como una “violenta agresión armada contra las fuerzas de seguridad del Estado” y sostuvo que hechos de estas características no deben quedar impunes.

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal anticipó la declaración de 13 testigos. Entre ellos se encuentran policías de la comisaría del barrio Guido que participaron del procedimiento y peritos que analizaron las balas y vainas secuestradas durante la investigación.

La defensa niega que el acusado haya disparado

La defensa técnica, a cargo de María Paz Alvarez y Adrián Zimmermann, adelantó que no discutirá que los disparos hayan ocurrido, pero sí que el imputado haya sido quien los efectuó.

La estrategia defensiva estará centrada en tres aspectos.

En primer lugar, planteó que no se secuestró ningún arma de fuego al momento del hecho ni durante los allanamientos posteriores relacionados con el acusado.

También señaló que las muestras tomadas al hombre dentro del plazo considerado válido para ese procedimiento no arrojaron residuos de disparos.

Como tercer punto, la defensa sostuvo que el acusado no se encontraba en el lugar desde donde se habrían efectuado las detonaciones. Según esta versión, estaba dentro de uno de los departamentos del barrio, donde colaboraba con una mudanza.

La defensa anticipó que dos testigos declararán sobre esa circunstancia y afirmó que algunos de los elementos que utilizará para sostener su teoría del caso podrían ser corroborados incluso por testimonios ofrecidos por la propia Fiscalía.

El juicio continuará este martes

El debate está a cargo de un tribunal integrado por los jueces Marcelo Alvarez, Marcelo Chironi e Ignacio Gandolfi.

La audiencia continuará este martes desde las 8:30, en la misma sala del Anexo del Poder Judicial, con la continuidad de la producción de prueba testimonial.