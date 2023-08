Dorothy, Dolly o la Mona Jiménez

¿De dónde venimos y que comemos?, se equivocaba Darwin cuando buscaba el, “eslabón perdido” hay muchos eslabones perdidos, tantos como especies de primates elementales hubo en la faz de la tierra, todas las especies de homínidos con ciento o miles de años han ido evolucionando en los lugares de hábitat, dejando sus huellas y restos óseos. A veces por casualidad y otras no tanto dicho material ha sido encontrado y estudiado llegando en muchos casos a conclusiones erróneas respecto a la evolución del humano.

En cuanto a la alimentación todas las razas son iguales, todas tienen la misma conformación biológica y antropomórfica, somos bípedos y nos desplazamos así. El tracto intestinal del animal humano (de todas las razas )es muy largo para digerir la carne, ésta se descompone en el recorrido, dando lugar a digestiones ácidas que son el caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades degenerativas entre ellas el cáncer. Estudios recientes genéticos dan cuenta que el animal humano ya sin ninguna duda desciende del gorila y no del chimpancé como se creía, yo les pregunto, ¿vieron ustedes alguna vez a un gorila comer carne?, si alguien lo vio que me anoticie así me desayuno al respecto. En el reino vegetal tienes todos los nutrientes necesarios para el organismo biológico que son hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y sustancias grasas estas últimas necesarias para las células, si las sustancias grasas son muy caras de conseguir en el reino vegetal las podes reemplazar sin ningún problema por los elementos lacto y ovo. Si alguien te dice que el animal humano come carne, a sabiendas o no, te está mintiendo.



Hugo Ricardo Rucci

DNI 7.578.577

Roca