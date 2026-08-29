El natalicio de Ceferino

Carlos Oscar Hernalz

DNI 7.399.269

Cipolletti

¿Cómo escribir sobre un sentimiento? En Chimpay todos los años se renueva el milagro de la fe. Hoy el Beato Ceferino trascendió culturas para convertirse en una cuestión de fe, porque él nos enseñó que la fe es algo tangible y real.

Miles de profesantes y peregrinos se congregan junto a la imagen para pedir, para agradecer o simplemente para rezar.

Su corta vida terrenal fue modelo a seguir y su culto fue creciendo con el correr de los años hasta ser hoy multitudinario.

Su vida fue modelo de piedad y pobreza, captarlo para vivenciarlo es reconocer lo sublime.

Amó hasta el sacrificio y su entrega fue total en esta vida terrenal.

Fue portador de un patrimonio de valores y una reserva espiritual que es particularmente importante y significativa para los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Su veneración no distingue estratos sociales, edad, sexo, ni formación cultural. Como queriendo asumir el rol de cacique espiritual de los hombres hacia Dios, Ceferino ha forjado el valor de la fe sobre el olvido, sobre el descreimiento y se ha instalado como santo en el alma popular antes que en los altares.

Elevemos una plegaria al cielo para que el hoy el Beato Ceferino nos siga iluminando en el derrotero de nuestras vidas.

