Qué es la «Infidelidad Financiera», el enemigo silencioso de la pareja

¿Alguna vez le mentiste o le ocultaste datos a tu pareja acerca de tus ingresos, tus finanzas o tu patrimonio?

Esa fue la consulta que llevó a cabo un estudio publicado en 2018 por el Journal of Financial Therapy, sobre una muestra de 514 parejas estables. Los resultados fueron sorprendentes: el 53% de los consultados admitió haber mentido u ocultado a su pareja en relación a información relevante sobre sus ingresos o finanzas.



El termino “infidelidad financiera”, ha cobrado cada vez más relevancia en la pospandemia, con la masificación de los medios electrónicos de inversión y consumo, y el auge de las billeteras virtuales. Refiere específicamente al ocultamiento deliberado de parte de uno de los integrantes de la pareja, respecto de información relevante acerca del dinero, los ingresos o las finanzas.



Ocultar ingresos reales o parte de ellos, asumir deudas en secreto o realizar compras por un monto elevado sin el consentimiento del otro integrante de la pareja, son manifestaciones claras de lo que los especialistas denominan infidelidad financiera.



Aunque esta conducta suele asociarse a la especulación, en la mayoría de los casos este comportamiento surge del miedo al juicio del otro, la vergüenza por deudas previas o, simplemente a la costumbre de no hablar de dinero. En el fondo, los expertos señalan que todo se resume en una palabra: desconfianza.

Dialogar respecto al dinero, establecer un presupuesto común de ingresos y gastos, y planificar inversiones son tips para evitar la infidelidad financiera.



“La infidelidad financiera suelen estar más relacionados con cuestiones emocionales que con aspectos económicos, como necesidad de autonomía e independencia, desconfianza, miedo al conflicto, inseguridad, dinámicas de control o poder”, afirman los especialistas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



Sostenida en el tiempo, las derivaciones de la infidelidad financiera pueden ser gravosas en términos económicos y devastadoras para una relación. Entre esas derivaciones los expertos señalan la utilización del dinero como un mecanismo de control nocivo dentro de la pareja, o la desigualdad económica entre sus integrantes.

“La información es poder” reza una máxima célebre del management y la administración. Así funciona también en el seno de la pareja: quien tiene la información, y la oculta, puede ejercer control sobre el otro.

La transparencia económica en la pareja no es solo un dilema moral, sino una herramienta de eficiencia económica para la gestión de los recursos en común.



Los estudios realizados al respecto explican que existen dos grandes peligros a raíz de la infidelidad financiera:

•Estancamiento patrimonial: Sin un presupuesto claro y acordado entre las partes, se vuelve imposible ahorrar, planificar gastos específicos o concretar inversiones a futuro.



•Pérdida de metas comunes: Los proyectos a largo plazo —como la vivienda propia o la educación de los hijos— se diluyen, generando frustración, desconfianza y distanciamiento.



Dicho de otra forma y en términos positivos, la transparencia económica en la pareja no es solo un dilema moral, sino una herramienta de eficiencia económica para la gestión de los recursos en común.

Tips para evitar la infidelidad financiera

A fin de evitar estas dinámicas nocivas y construir una salud financiera sostenible en pareja, los especialistas recomiendan tres hábitos fundamentales:



•Reuniones financieras periódicas: Establecer un encuentro mensual en un ambiente relajado para presupuestar julos los ingresos y gastos corrientes, y el estado de las deudas.



•Objetivos patrimoniales compartidos: Definir juntos las metas a corto, mediano y largo plazo, que den un propósito y un horizonte claro y específico al ahorro conjunto.



•Límite de autonomía de gasto: Acordar de común acuerdo un monto máximo a partir del cual es necesario consultar al otro antes de realizar una compra o emprender una inversión.