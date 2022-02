Dr. Jorge Andión, de la promoción 1968, Escuela San Martín

NEUQUÉN

En enero último nos dejó uno de nuestros compañeros del grupo bachillerato. Se trata de Jorge Eduardo Andión, hijo de Jorge Andión, oriundo de General Roca, que se casó con Nélida Escobar, de antigua familia neuquina. Radicados en Neuquén, tuvieron una despensa en calle Linares 121. En esa época nacían sus hijos Jorge y Graciela. Cursó la primaria en la Escuela 118 y luego se trasladó al Depto. de Aplicación de la Escuela San Martín para terminar la primaria. Una vez recibido de Bachiller estudió abogacía en la Universidad de Santa Fe -terminó la carrera en menos de cinco años, según el relato de su amiga Marta Segat- y luego de Doctor en Leyes. Tiene dos hijos, Gonzalo y Monserrat.

Con motivo de cumplir las Bodas de Plata, la Promoción 1968 celebró en 1993 una emotiva fiesta en la que nuestro compañero Jorge plasmó todas las vivencias en estas sentidas palabras que nos identifican a todos los que cursamos en esa Institución, cuando estaba ubicada en la segunda cuadra de la calle Santiago del Estero (y el Anexo esquina Juan B. Justo). En el poema las historias son puestas en boca de un personaje creado por él, Doña Caterina: ¿Te acordás hermano?

¿Te acordás hermano qué tiempos aquellos? / 25 abriles han pasado ya, / eran otros tiempos más lindos los nuestros, ¡cuántas aventuras hay para evocar! / Nuestra vieja escuela era divertida, / usa tu memoria, te vas a acordar. //

¿Te acordás hermano sus viejas paredes? / El mástil al frente, las aulas detrás, / las “jaulas” estaban al medio del patio. / Eran de madera, de chapa y algo más, / negros agujeros sembraban sus pisos, / unos adelante, otras más atrás, / Las chapas del techo musicalizaban/ las gotas de lluvia o el viento infernal

.//Los baños… ¡Tan chicos!/ Fueron construidos en la antigüedad/ ¿Se acuerdan? Nosotros cambiamos su uso/ por algo excitante, ¡Qué barbaridad! / Fumar a escondidas, toda una aventura/ mientras nos buscaban Rosita, la Otilia, / Omil o El Chancho con mucha premura. / Sólo Cagnolatti el oso se hacía/ porque comprendía que al final de cuentas/ sólo se trataba de una picardía. //

¿Te acordás hermano qué inviernos aquellos?/ Eran otros fríos más fríos los nuestros,/ las viejas estufas el calor nos daban/ si así las bombeaban a todo pulmón/ Dorita, Juancito o quizás Navarrete/ o algún comedido en pos de salvarse de dar la lección./

¿Te acordás hermano allá en “el anexo”?/ Fue en 3 º año…/Cuando el gallinero nos tocó ocupar,/ tenía bancos altos, ventanas pequeñas/ y hasta una pileta de platos lavar./ La Julia Pessino musicalizaba/ al gaucho argentino y también algo más,/ Blanca Tirachini mantenía el tema/y el Martín Fierro nos hacía estudiar./

/¿Te acordás hermano de ese cuarto chico?/ Una “mapoteca” pretendía ser./ Claro que albergaba, además de mapas,/ compases, escuadras y todo elemento/ que para enseñar era menester./ Cuidando el tesoro, altivo, valiente,/ desarticulado se encontraba él,/ Era el esqueleto que en Anatomía/ el Dr. Sapere nos hacía ver.//

¿Te acordás hermano del patio cerrado? / ¿Dónde la campana se hacía sonar?/ Hasta que año a año llegaba el gran día/ por “magia de 5º” desaparecía,/ y luego por magia, volvía a su lugar./ ¡Qué días aquellos, qué felices fuimos!/ Si cierro los ojos nos veo tal cual,/ todos una cosa personal tuvimos,/ usa tu memoria… vas a recordar.//

Al final hermano eran otros tiempos, / no sé si mejores, pero eran los nuestros. / Hoy todo ha cambiado, no sólo nosotros, / también nuestra escuela cambió de lugar/ y aquellas paredes que nos cobijaron/ hoy guardan los autos para estacionar. //

Y así yo he querido, como en aquel tango/ de esos viejos tiempos, algo recordar. / Y cual tango digo/ que cuando me acuerdo, “doy vuelta la cara/ y me pongo a llorar”. Doña Caterina (Jorge Andión) 3-12-93. Todo neuquino y neuquina que lea estas palabras seguramente se sentirá plenamente identificado: en ellas están reflejados nuestros sentimientos de la época dorada. Hoy te homenajeamos, Jorge, los compañeros 1968. Bachilleres, Maestras Normal Nacional, Peritos Mercantiles.