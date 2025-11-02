Edgardo Blázquez Coronel, cantautor patagónico creador de Pehuenia Cultural

Este poeta, a cuya obra tuvimos acceso, describe con gran amor estas tierras en su poemario Cantares por Neuquén; Lugares históricos de la ciudad. Es un trabajo histórico, poético, y contiene ilustraciones. En primer lugar, se propuso el objetivo de llegar a los neuquinos descendientes de primeros pobladores con motivo del aniversario de la capitalidad neuquina.

Homenajea a los que pagaron con sus vidas la llegada de la civilización a la Patagonia. Realiza un recorrido a través de la historia del territorio, sus capitales, sus gobernadores, la donación de tierras en la actual ciudad. Itinerario acompañado con fotografías que ilustran sabiamente el momento histórico que describe el autor. También le escribe a La Zagala –la Torre del Poeta Eduardo Talero–; describe con maestría “La Boca del Sapo”, aquel emblemático lugar que era el destino de las excursiones neuquinas, hoy tapado por barrios. También escribe sobre Balsa Las Perlas, entre otros temas.



Nació el 15 de septiembre de 1948 en la meseta de Somoncura, Ing. Jacobaci, Río Negro. Neuquino por elección, ya que su madre, Eva Coronel, fue una pionera pobladora de la ciudad capital. Don Edgardo se asentó en la provincia en 1987, dando inicio a su sueño: gestar arte. Se estableció con su compañera, Liliana Brian, y sus hijas, Jesica y Ailen.

Una de sus hijas con orgullo narró la historia de su padre: “Creó Pehuenia Cultural del Neuquén, centro cultural ubicado en la calle San Martín al 1100, lugar donde se realizaban peñas folclóricas, domas y jineteadas. Allí, artistas locales presentaban sus obras cada fin de semana, hasta 1998, cuando se vio obligado a cambiar de espacio físico la sede cultural.



Siendo Pehuenia Cultural del Neuquén un centro cultural participativo de las fiestas populares de varios pueblos de la provincia, se radicó en las localidades de Caviahue–Copahue donde desarrolló, además de actividades culturales y populares, sus obras musicales. Su primera placa fue “El dolor de los abuelos”, relatando diferentes situaciones de la sociedad de esa época en el territorio, la primera Pueblada y corte de ruta por manifestantes. Con esta obra fue convocado a la Carpa Blanca Docente en Buenos Aires para acompañar con su música la lucha de ese entonces.



“Patria por todos”, su siguiente disco, también contenía letras de resistencia social. Su tercera obra, compuesta por un disco, un libro y una película documental, se llamó “Cantares por Neuquén 100 años”, y fue presentada para el centenario de la ciudad capital. Esta obra cuenta el traslado de la capital neuquina desde Chos Malal al valle Fortín Confluencia, cantándole a cada monumento histórico que había en aquel entonces. Su último disco, “Machaco”, lo compuso luego del descubrimiento de una patología en su corazón, dejando su mensaje más espiritual.



Pehuenia Cultural del Neuquén, su gran obra de arte, aún hoy está en funcionamiento en el oeste la ciudad de Neuquén. Es un espacio multifuncional, ubicado en calle Los Surgentes 3050, abierto a la comunidad, en donde artistas y colectivos culturales desarrollan como actividad principal la producción, formación, investigación y promoción del arte, la expresión y la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones. Es un espacio en el que se realizan cursos, talleres, clases, seminarios entre otras actividades.



También se producen presentaciones de espectáculos en vivo de artes performáticas (música, actuación, danza, circo), y exposiciones o exhibiciones de artes visuales, de diseño y audiovisuales; como también actividades de carácter comunitario y solidarias como, por ejemplo, reuniones de militantes de luchas por los derechos individuales de las personas.



Actualmente, el grupo de gestión cultural está compuesto por cuatro personas que coordinan los eventos, tejen redes y administran el espacio, a quienes acompañan toda una comunidad que lo habita de manera regular en diversas actividades como mingas de trabajo, de mantenimiento del lugar y actividades abiertas, ferias y huerta. Es un centro cultural autogestivo, que resiste haciendo cultura y economía circular en el barrio. Don Blázquez falleció en Copahue en 2018. Lo homenajeamos y despedimos con sus palabras: “Este libro pretende ser “El abuelo” que le cuente cosas de la rica historia neuquina y mostrar sus lugares queridos para aquellos hijos, nietos y bisnietos de primeros pobladores que trabajaron para legarnos lugares y elementos que hoy son verdaderos monumentos históricos”. Desde aquí, nuestro homenaje.



Beatriz Carolina Chávez