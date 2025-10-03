Ejercicios militares con EE. UU.

Juan Carlos Malgesini , DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Ya está en manos de EE.UU. la economía nacional. Y ahora el despeinado presidente Javier Milei mediante un decreto publicado en el boletin oficial, pretende autorizar a tropas de EE.UU. a ingresar en territorio nacional para llevar a cabo ejercicios militares en Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia lo que está prohibido por nuestra Constitución y en todo caso lo tiene que autorizar el Congreso.

Hoy Milei se encuentra como Netanyahu, aislado por ser un criminal de guerra con captura recomendada por el Tribunal Penal Internacional.

Milei, junto con su hermana, en cualquier momento serán requeridos por la Justicia por presuntos actos de corrupción cometidos y que son del conocimiento de todos los argentinos.

El que tenga dudas sobre cómo actuar debe de leer la historia donde Belgrano, San Martin, Güemes, Rosas y miles de criollos dejaron plasmado cómo se defiende la soberanía nacional, cuando Francia y Gran Bretaña querían adueñarse de esta colonia.