Tensión en Medio Oriente: qué dijo Trump sobre las negociaciones para un alto el fuego entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto en Medio Oriente y manifestó que tanto Israel como la República Islámica de Irán se encuentran en la búsqueda activa de un «alto el fuego inmediato».

El mensaje de Donald Trump

El mensaje del mandatario fue difundido en su cuenta de Truth Social. En el posteo, el jefe de la Casa Blanca afirmó que las negociaciones finales orientadas a consolidar la paz en la región ya «están en marcha».

Pese al optimismo inicial que reflejó con sus palabras, Trump introdujo un componente de cautela al advertir de forma categórica que factores externos o internos vinculados a «la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas».

Respecto a la continuidad de las medidas implementadas por Washington, Trump aclaró que el actual esquema de bloqueo sobre el estrecho de Ormuz «se mantendrá vigente» y no sufrirá modificaciones operativas hasta que las delegaciones diplomáticas logren rubricar «un acuerdo definitivo».

Sobre el final de su mensaje, el presidente estadounidense remarcó la urgencia de los plazos que manejan las naciones involucradas para estabilizar el conflicto y enfatizó que resulta de vital importancia «que todo avance con rapidez».

Con información de NA