Alerta en la Patagonia por lluvias: mapa y los peores horarios en Neuquén, Río Negro y Chubut este martes 9 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes lluvias para la Patagonia para este martes 9 de junio 2026. Hay una advertencia para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Conocé los peores horarios y las zonas afectadas.

En algunos puntos podría haber caída de nieve.

Las zonas afectadas por lluvias en Neuquén: los peores horarios

Según informó el organismo nacional, en las zonas afectadas, habrá lluvias persistentes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve», describió.

La advertencia alcanzará estas zona de Neuquén:

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: alerta por lluvias para el martes por la noche.

Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé: alerta por lluvias el martes durante la tarde y noche.

Los Lagos: la advertencia es para el martes por la tarde.



Alerta por lluvias en la Patagonia: los peores horarios en Río Negro y Chubut

Los puntos bajo alerta en Rìo Negro y Chubut este 9 de junio:

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco: alerta por lluvias para el martes por la tarde

Cordillera de Cushamen (norte de Chubut): alerta por fuertes precipitaciones para la tarde

Recomendaciones durante la alerta por lluvias

Desde el SMN dejaron las siguientes recomnedaciones:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables.