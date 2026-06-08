Alerta en la Patagonia por lluvias: mapa y los peores horarios en Neuquén, Río Negro y Chubut este martes 9 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo para este 9 de junio 2026. Hay posible caída de nieve en algunos sectores de la cordillera. Las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes lluvias para la Patagonia para este martes 9 de junio 2026. Hay una advertencia para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Conocé los peores horarios y las zonas afectadas.
En algunos puntos podría haber caída de nieve.
Las zonas afectadas por lluvias en Neuquén: los peores horarios
Según informó el organismo nacional, en las zonas afectadas, habrá lluvias persistentes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve», describió.
La advertencia alcanzará estas zona de Neuquén:
- Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: alerta por lluvias para el martes por la noche.
- Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé: alerta por lluvias el martes durante la tarde y noche.
- Los Lagos: la advertencia es para el martes por la tarde.
Alerta por lluvias en la Patagonia: los peores horarios en Río Negro y Chubut
Los puntos bajo alerta en Rìo Negro y Chubut este 9 de junio:
- Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco: alerta por lluvias para el martes por la tarde
- Cordillera de Cushamen (norte de Chubut): alerta por fuertes precipitaciones para la tarde
Recomendaciones durante la alerta por lluvias
Desde el SMN dejaron las siguientes recomnedaciones:
- Evitar salir.
- No sacar la basura.
- Limpiar desagües y sumideros.
- Alejarse de zonas inundables.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
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